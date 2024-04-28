Şef Arif Sadeçolak yönetimindeki Belediye Türk Halk Müziği Korosu muhteşem bir konsere daha imza attı. Devlet Tiyatro Salonu’nda düzenlenen THM Korosu Konseri’ni Belediye Bakanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı J. Kd Albay Naim Çetinkaya, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat başta olmak üzere yüzlerce sanatsever ilgiyle izledi. İzleyenleri koro ve solo türküleri ile mest eden THM Konseri sonrasında bir açıklamada bulunan ve Koro Şefi Arif Sadeçolak’a çiçek veren Başkan Aşgın, müzikseverlere teşekkür etti.



Belediye Başkanı Aşgın: “Türküler; yüreğimizin sesi, Anadolu gibi rengarenk Türküler. Belediye Türk Halk Müziği Koromuz ve şefimiz Arif Sadeçolak’ı bu eşsiz gece için yürekten tebrik ediyor; salonu tamamen dolduran türkü dostu hemşehrilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Böyle güzel bir günün finali de unutulmaz olmalıydı, öyle de oldu” görüşüne yer verdi.