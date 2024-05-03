Rotterdam Alevi Kültür Merkezi, Çorum Alevi Kültür Merkezi ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nin organize ettiği “Çorum Rıza Şehri Dayanışma Etkinliği” yarın akşam saat 19.00’da Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Organizatör kuruluşların başkanları Sakine Kondu, Yıldız Şahin ve Nurettin Aksoy’un konuşma yapacakları, sunuculuğunu Uğur Çınar’ın üstlendiği programda, ünlü sanatçılar Belkis Akkale, Ender Balkır ve Dertli Divani sahne alacak. Yine, Rotterdam’dan Çorumlu sanatçı Didem Ketenci de, türkü ziyafetine katılacak.