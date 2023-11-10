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Uluslararası Ayak Tenisi Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Ayak Tenisi Avrupa Şampiyonası Kıbrıs’ta yapıldı. Türk milli takımı triple erkek ve triple mix kategorilerinde mücadele ederken, bir yandan da Çorum bölgesi hakemlerinden Serkan Türksoy şampiyonada düdük çalan tek Türk hakem olmayı başardı.

Şampiyona boyunca tüm grup maçlarında görev almayı başaran Türksoy, 4 tane üçüncülük müsabakasında başhakem, 2’de final maçında yardımcı hakem olarak düdük çaldı.

Şampiyona sonunda Çorum bölgesi hakemi Türksoy’a Dünya Ayak Tenisi Hakem Kurulu Başkanı Frederico Tavarez tarafından ödül takdim edildi.