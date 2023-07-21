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Zafer Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanı Yasin Doğan, Zafer Partisi’nin eş zamanlı olarak ülke genelinde yaptığı basın açıklamaları kapsamında son günlerde art arda gelen zamanlara tepki gösterdi. Doğan, açıklamasında, “AKP iktidarında iki Türkiye var; biri Saray’ın Türkiye’si, diğeri ise vatandaşın Türkiye’si. Saray’ın Türkiye’sinde ‘elektrik faturasını ödeyemedim, doğalgaza da zam gelmiş’ gibi dertler yok. ‘Ulaşım bedeli aldı başını gitti, bu bayramda köye bile gidemedik’ gibi halkın gündelik sorunları yok. Markete gidildiğinde ‘bugün de et alamadık, peynir almadık, süt bile alamadık bu ayı nasıl çıkaracağız’ feryadı yok. Kira derdi yok, kiracının da ev sahibinin de mağdur olduğu düzenden haberi dahi yok. Saray’da, yağın, pirincin, soğanın ve bi çok gıda maddelerinin gün aşırı zamlanmasının yarattığı endişe yok. Çocuğunu okula aç göndermek zorunda kalan ailelerin tenceresini kaynatamayan kadınların çaresizliği yok. Sarayın şaşalı ışıklarından, işsiz gençlerin sürüklendiği depresyon görünmüyor. Yoksulluk nedeniyle yıkılan yuvalardan yükselen feryat duyulmuyor. Açlıktan midesi guruldayan işçinin, emeklinin isyanı ulaşmıyor.

Saray’ın Türkiye’si satamadığı için ürününü dalından toplamayan çiftçiden de zam üstüne zam gelen ürüne erişemeyen tüketiciden de bir haber” şeklinde konuştu.