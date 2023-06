Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda düzenlenen çalıştayda konuşan Dr. Aslan Yaman, Türkiye’nin şu anda üretim odaklı bir ülke olmaktan çıktığını vurgulayarak tekrar üretim ekonomisine dönülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Son 20 yıl içerisinde ekonomi politikası tercihlerinin kronik sorunlara dönüştüğünü belirten Aslan Yaman, çalıştayda, Tarım, sanayi, hizmetler kesimi, bankacılık ve kalkınma olmak üzere 5 ana unsuru yeniden yapılandırılması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan başta olmak üzere parti yönetici ve üyelerinin katıldığı toplantıda konuşan Yaman, Türkiye’ye giren yabancı sermayenin 1956 yılı ile 1990 yılına kadar 12 milyar dolar olduğunu belirterek, “2002 ile 2020’ye kadar 250 milyar dolar para geldi. AK Parti ekonomilerini başarıymış gibi gösteren de esas itibarı ile budur.

“MERKEZ BANKASI’NDA PARA BIRAKMADILAR”

Ekonomik sorunların temellerinin o dönemde Türkiye’ye gelen yabancı sermaye, özelleştirmeden elde edilen 70 milyar dolar ve 20 yıl içerisinde AK Parti’nin tahsil ettiği 3 trilyon dolarlık vergi, 450 milyar dolarlık dış borç tebahur etti. Yok! Niye yok Merkez Bankası’na gidiyorsun olsaydı Türkiye’nin kasası orası, Merkez Bankası’nda para olurdu. Niye eksi 56 milyar dolar? Türkiye’nin 700 ton altın rezervi vardı yok şu anda. Türkiye geçen sene kur korumalı mevduat hesabı çıkardı ve 80 milyar dolara vatandaştan para topladı, tek kuruşu yok!

“BÜTÜN KUŞLAR BİTTİ,

KARGAYI’DA MAFFETTİLER”

“Şimdide Nureddin kalkmış diyor ki, “13,5 ton altın topladık’ Türkiye’de vatandaşın elinde 5 bin ton altın var. Bunun fiyatı bu günkü paralarla 250 milyar dolardan fazla para eder. Sen ne kadar topladın 13,5 ton. Ederi kaç lira 900 milyon dolar. Yani bütün kuşlar bitti, Karga var. Karga’yı da maffettin. 900 milyon dolar para toplayacağız da, onunla derdimize dermen olacağız. Türkiye’nin borç miktarı ne kadar artıyor. Senede yaklaşık 200 milyar dolar. Ödemesi gereken faiz miktarı ne kadar, 65 milyar dolar. Türkiye’nin yap-işlet-devret ile garanti verdiği paraların miktarı ile devletin kasasından çıkacak paranın miktarı her yıl 8 milyar dolar. Türkiye’ye 13 milyon mülteci toplandı. İti, kopuğu, anarşisti, işidcisi, haştişabicisi her türlüsü. Bunlara 130 milyar dolar harcandı. Her yıl 10 milyar dolar daha harcanıyor. TİKA üzerinden her yıl Suriye’ye 8 milyar dolar para harcıyoruz.

“İCRALIK DOSYA

SAYISI 26 MİLYON”

Paran kadar konuş devri artık geride kaldı. Şimdi kredin kadar konuş devri var. Türkiye’de kredi ve kredi kartı borçlanmalarından dolayı toplam icra dosya sayısı 26 milyon adet. Türkiye’de 24 milyon hane var, 26 milyon dosya var. Bunun nedeni, her evden bir kişi icralıkken bazı evlerden 2 kişi icralık. AKP’nin tüketim ekonomisinin ülkeyi getirdiği nokta budur. İşsizliği yüzde 6’lardan yüzde 12’lere getirdiler. Ama bu devletin rakamı. Genç işsizlik TÜİK’e göre yüzde 25, ancak asıl genç işsizlik yüzde 40’ları geçmiş durumda. Artık gençlerimiz bu ülkeden bir şey beklemiyor ve dışarı gitmek için yarışıyor. Bu tercih edilen ekonomi politikalarının ülkeye yarattığı sonuçtur.”

(Tugay GÖKTÜRK)