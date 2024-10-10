TÜİK, İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH)” raporunda birden fazla kriter göz önünde bulundurularak şehirler tek tek değerlendirildi.

İLK SIRADA KOCAELİ YER ALDI

Yapılan değerlendirmeler sonucunda İstanbul da başkent Ankara da Türkiye’nin en zengin ili olamadı. Yapılan araştırmada ilk sırayı Kocaeli aldı.

İSTANBUL İKİNCİ, ANKARA DÖRDÜNCÜ, İZMİR BEŞİNCİ

Kocaeli'yi bunları İstanbul, Tekirdağ, Ankara, İzmir, Bilecik, Kırklareli, Yalova, Antalya ve Bursa takip etti.

Çorum'un ise ilk 10'da yer almadığı görüldü.