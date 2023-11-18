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Son yayınlanan verilerin oranına bakıldığında, Türkiye'nin en mutlu şehirleri sıralaması birçok kişiyi şaşırttı. İşte TÜİK'İN verilerine göre mutluluk düzeyi en yüksek olan 10 il.

SİNOP

Listenin ilk sırasında yerini alan Sinop'un, "mutlu insanlar şehri" olarak anılmasında önemli bir sebep var! %77.66'lık mutluluk oranıyla ilk sıraya yerleşen şehir, hem Karadeniz'in hem de Türkiye'nin en mutlu ili oluyor. 216.460 nüfusu olan Sinop, büyük oranda mutlu insanların yaşadığı bir şehir.

AFYONKARAHİSAR

736.912 kişilik nüfusuyla listenin ikinci sırasında yerini alan şehir, %76.43 oranla mutlu olduğunu bildirdi.

BAYBURT

Bayburt, 81.910'luk nüfusuyla Türkiye'nin en az nüfusa sahip illerinden biri. Nüfusunun az olmasının yanı sıra, yüksek mutluluk oranıyla da dikkat çekiyor. Yüzde 75.91 oranıyla en mutlu iller sıralamasında üçüncü sırada yerini alıyor.

KIRIKKALE

Listenin 4. sırasında, yüzde 75.48'lik mutluluk oranıyla Kırıkkale bulunuyor. Şehrin toplam nüfusu ise 271.92.

KÜTAHYA

Kütahya, 279 bin 367'lik nüfusuyla listenin beşinci sırada. Şehrin mutluluk oranı ise yüzde 73.76.

ÇANKIRI

Yüzde 73.5'luk mutluluk oranıyla Çankırı, listenin altıncı sırasında yer alıyor. 216 bin 312'lik bir nüfusa sahip olan şehir, Türkiye'nin de en mutlu şehirlerinden biri.

DÜZCE

Yüzde 72.77'lik oranla listede 7. sıradan bulunan Düzce, Türkiye'nin en son il olan şehri. İl nüfusu ise; 395.979.

UŞAK

Listenin sekizinci sırasında yer alan Uşak, 369.433 nüfusu ile dikkat çekiyor. Şehrin mutluluk oranı ise yüzde 72.34.

SİİRT

Nüfusu 331.70 olan Siirt, yüzde 71.65 ile listenin 9. sırasında yer alıyor.

ŞIRNAK

Listenin onuncu sırasında ise yüzde 71.36 oranıyla Şırnak bulunuyor. İl nüfusu 537 bin 672 olmasıyla, şehrin önemli bir mutlu olduğu söylenebilir.

Kaynak: NTV