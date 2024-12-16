Türkiye'de görülen yüksek enflasyon, son yıllarda ekonomik verilerde hızlı bir büyümenin yaşanmasına neden olurken, geçtiğimiz yıl göreve başlayan ekonomi yönetiminin uyguladığı sıkı para politikaları ile bu durum tersine döndü. Bankaların uyguladığı kredi politikaları nedeniyle ucuz finansmana erişemeyen firmalar, peş peşe konkordato ve iflas açıklarken, ekonomideki daralma en çok küçük şehirleri vurdu.

ÇORUM NE ZENGİN NE FAKİR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 12 Aralık'ta yaptığı paylaşım ile 2023 yılına ilişkin İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla raporunu kamuoyuna sundu. İstanbul'un tarım, ormancılık, balıkçılık" ve diğer hizmet faaliyetleri dışında kalan tüm faaliyetlerde en yüksek payı aldığı raporda, il bazında GSYH büyüme hızı negatif olan 12 şehir dikkat çekti.

Çorum GSYH büyüme hızı negatif olan 12 şehir arasında yer almazken, listede ne zengin ne de fakir iller arasında yer aldı. İlimiz listede GSYH büyüme hızı 37'inci şehir olarak yer alırken, Türkiye'nin en hızlı fakirleşen illeri ise şöyle sıralandı:

1- Artvin

2 - Bayburt

3 - Zonguldak

4 - Uşak

5 - Iğdır

6 - Kahramanmaraş

7 - Mardin

8 - Denizli

9 - Gaziantep

10 - Kırşehir

11 - Gümüşhane

12 - Kütahya.