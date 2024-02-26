Yarışma 81 ilden katılımla Gaziantep'in Karkamış ilçesinde yapıldı. Türkiye'nin en güzel güvercinleri Karkamış'ta ilk kez görücüye çıktı. Yarışmaya, binlerce vatandaş özenle beslediği güvercinlerle katılım sağladı. Yarışmada, 15 farklı kategori ve özellikteki yüzlerce güvercin en güzel seçilmek için yarıştı.

Yarışmada jüri tarafından yapılan çeşitli değerlendirmeler sonucunda 1., 2. ve 3. seçilen güvercinlerin sahipleri kupa ve altın ile ödüllendirilirken 4. ve 5. seçilen güvercinlerin sahiplerine ise plaket takdim edildi.

Yarışmada görücüye çıkan güvercinlerin renkli görüntüler oluşturması ise dikkat çekti.

Editör: İHA AJANS