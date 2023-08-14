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Mite Defence Sungurlu Fişek Fabrikası Genel Müdürü Fatih Doğan İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Türkiye Savunma Sanayi’nin Anadolu’dan Dünyaya yükselen gücü Mite Defence, sahip olduğu altyapı, teknik donanım ve ARGE gücüyle üretmeye, ülkesiyle birlikte büyümeye devam ediyor” dedi.

Çorum’un Sungurlu ilçesine kurulan fabrikanın, 404 dönüm ve 30 bin metrekare kapalı alanıyla Türkiye’nin en büyüğü olduğuna dikkat çeken Doğan, dünya fişek pazarında yetkin bir firma olarak yılda 360 milyon adet 5,5645 mm, 7,6239 mm, 919 mm fişeği, en yüksek teknoloji ve kaliteyle üreteceklerini belirtti.

Doğan, Türkiye’nin en büyük fişek fabrikasında üretilen fişeğin öncelik olarak ülkemizdeki güvenlik güçlerinin ihtiyacını karşılamak olduğunu, kalan kısmını ihraç edeceklerini ifade etti.

'Türkiye'nin en büyük poligonu'

50 metre, 100 metre ve 557 metre uzunluğunda Türkiye’nin en büyük kapalı poligonunu kurduklarını söyleyen Doğan, “NATO standartlarına uygun kurulan en büyük poligonu Türkiye’ye kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Türkiye’de bir ilk olan bu poligonda yapılan atışlarla üretilen bu fişeklerin hız, basınç ya da parçalanma gibi tüm teknik kontrolleri de defalarca yapılacak her şeyin kusursuz olması sağlanacak” dedi.

'Kapasitemizi artıracağız'

Fabrikanın kapasitesini genişleterek istidam sayısını 600 kişiye çıkarmayı, 12,1 milimetre ve 12,7 milimetre fişek üretimi de yapmayı planladıklarını belirten Fatih Doğan, ileriki günlerde daha fazla üretim ve daha fazla istihdam sağlayacaklarını ifade etti.

Fabrikanın güvenlik açısından hiçbir sıkıntısının olmadığını da vurgulayan Doğan, personelin her türlü eğitimlerini tamamladıktan sonra üretime dahil edildiklerini kaydetti.

Fabrikanın kısa bir süre sonra törenle açılışını yapmayı planladıklarını ifade eden Doğan, “Fabrikamızın temelini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan attı, umarız ki açılışını da kendisi yapar” ifadelerini kullandı.