13 Ağustos 2022’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan Gold Force Sungurlu Barut Fabrikası’nın hafif silah mühimmatları için barut üretilecek olan ilk etabı devreye alınıyor. 15 Şubat’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışının yapılması planlanan fabrikada hazırlıklar hızla devam ediyor.

Türkiye’nin en büyük Avrupa’nın sayılı fabrikalarından biri olma özelliğinin yanı sıra, ham maddeleri Nitroselüloz ve Nitrogliserinin aynı lokasyonda üretilen dünyanın ilk barut fabrikası unvanına sahip tesiste yıllık 4 bin ton barut üretilecek.

Sungurlu OSB’de 1630 dönüm araziye kurulan Küresel Barut Üretim Tesisi tamamen faaliyete geçtiğinde 2500 kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.(