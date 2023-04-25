Okul bahçesinde gerçekleşen etkinliğe, Okul Müdürü Selami Yalçın'ın yanı sıra, sınıf öğretmenleri ve çok sayıda öğrenci velisi katıldı. Şenlik havasında geçen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlarken, daha sonra öğrenciler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel şiirler okudu. Devam eden etkinlikte sınıf anneleri tarafından hazırlanan koreografiler öğrencilerin sunumu ile izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Yaklaşık 3 saat süren şenliğin son bölümünde ise çeşitli yarışmalar düzenlendi. Yarışmaları kazanan öğrenciler Okul Müdürü Selami Yalçın tarafından ödüllendirildi.

(Rıfat KARA)