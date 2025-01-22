Başkanlığını AK Parti kurucularından, eski İçişleri Bakanı Prof. Dr. Beşir Atalay’ın yaptığı Ankara Sosyal Bilimler Vakfı, “Türkiye’de Kimlikler: Din, Ekonomi, Siyaset” başlıklı bir 2024 değerler araştırması yaparak bugünün Türkiye’sinin bir fotoğrafını çekmeye çalışmış.
Araştırmanın tüm Türkiye’yi temsil edebilmesi için, ülke önce nüfus, sandık ve seçmen sayılarına göre 6 bölge ve 26 birime ayrılmış. Bu arada Çorum, Samsun, Tokat ve Amasya olarak aynı grupta değerlendirilmişiz. Sonra da, tüm illerin belirlenen sayıda temsil edilmesi koşuluyla 18-24 yaş arası 657 kişi (%11,7), 25-34 yaş arası 1312 kişi (%23,4), 35-44 yaş arası 1450 kişi (%25,7), 45-54 yaş arası 1188 kişi (%21), 55-64 yaş arası 665 kişi (%11,9), 65 yaş ve üzeri 346 kişi (%6,2) olmak üzere toplam 5618 kişi ile görüşme yapılmış.
Bunların eğitim düzeyine göre dağılımı şu şekilde: Herhangi bir okuldan mezun olmayan 129 kişi (%2,3), ilkokul mezunu 1355 kişi (%24,1), orta ve dengi okul mezunu 682 kişi (%12,1), lise ve dengi okul mezunu 1590 kişi (%28,3), üniversite öğrencisi 313 kişi (%5,6), yüksekokul/fakülte mezunu 1317 kişi (%23,4) ve lisansüstü mezun 232 kişi (%4,1).
Görüşme yapılan 5618 kişinin dünyaya bakış açısı yönünden kendini içinde gördüğü grupların dağılımı ise şöyle: Çevreci 93,1; İnançlı 91,8; Milliyetçi 85,5; Cumhuriyetçi 82,3; Demokrat 76,8; Ulusalcı 73,5; Atatürkçü 70,9; Dindar 69,7; İslamcı 66,5; Muhafazakâr 58,7; Sosyal demokrat 55,4; Kemalist 35,7; Sağcı 28,3; Solcu 16,2
Ben de toplam 240 sayfalık bu araştırmayı tablo haline getirip sizlere aktarabilmek için yaptığım zorunlu birkaç düzenleme dışında, hiçbir konuyu ve değerleri değiştirmeden aynen yayınlıyorum.
|
BÖLÜM: POLİTİK GÜÇ İLE BAĞLANTILI OLAN VE OLMAYAN DİNDARLIK
|
KONU
|
EVET %
|
HAYIR
%
|
FİKRİ YOK %
|
Ahlâklı bir birey olmak için dindar olmak gerekir.
|
30.1
|
67.5
|
2.4
|
İnsanlar kutsal kitaplara ve dine daha az önem verip onların yerine kendi ahlâkî standartlarını geliştirmelidir.
|
40
|
54.6
|
5.4
|
Dinin günlük hayatta ibadetler dışında hiçbir yeri olmamalıdır.
|
30.5
|
64
|
5.5
|
Okullarda gençlere yeterli din eğitimi verilmelidir.
|
78.6
|
18.4
|
3
|
Devlet laik olmalıdır.
|
80.3
|
15.9
|
3.8
|
Devlet din işlerine hiç karışmamalıdır.
|
61,5
|
34.1
|
4.4
|
İslâm dini, ekonomik gelişmeye engeldir.
|
17.7
|
79.9
|
2.4
|
Dindar insanlar devlet yönetiminde daha çok söz hakkına sahip olmalıdır.
|
30.1
|
62.7
|
7.2
|
Dindar yöneticiler, sorumlulukları altında çalışanların haklarını korumada daha titiz davranırlar.
|
38
|
54.1
|
7.9
|
Dindar iş insanları iş hayatında daha dürüst ve güvenilirdir.
|
33.3
|
58.2
|
8.5
|
Dini daha iyi anlayabilmek, yaşamak ve hissetmek için güvenilir bir cemaate veya tarikata bağlı olmak önemlidir.
|
12.6
|
84.8
|
2.6
|
İslâm’ın tek gerçek yorumu yerine farklı yorumlarına da hoşgörü gösterilmesi gerekir.
|
42.6
|
49.3
|
8.1
|
Gelecekte, toplum hayatında dinin etkisinin daha da artacağı görüşüne katılıyorum.
|
35.4
|
45.3
|
19.3
|
BÖLÜM: ÖZGÜRLÜK, ÇALIŞMA, SAVUNMA VE REFAH
|
KONU
|
EVET %
|
HAYIR
%
|
FİKRİ YOK %
|
Başkasına çok fazla güvenen, sonra büyük hayal kırıklığına uğrar.
|
90.8
|
6.2
|
3
|
İnsanların çoğu kötü niyetlidir ve fırsat verirseniz size zarar verirler.
|
68.8
|
26
|
5.2
|
Zorlamadıkça kimse yeterince çalışmaz.
|
51.1
|
44.6
|
4.3
|
Çalışan, iş hayatında her zaman kazanır.
|
68.2
|
29.1
|
2.7
|
İş hayatındaki başarısızlığın sorumlusu; toplum değil, bireyin kendisidir.
|
47.3
|
26
|
26.7
|
Ne kadar çalışırsan çalış, son aşamada şanslı biri değilsen başaramazsın.
|
46
|
50.5
|
3.5
|
Hayatta başarılı olmak için mutlaka bir torpilin, güçlü bir tanıdığının olması lazım.
|
63
|
35.5
|
1.5
|
İşsizliğin asıl sebebi iş yokluğu değil, iş beğenmemektir.
|
57.6
|
38.3
|
4.1
|
Hükümetler için ülkenin savunması, toplumsal refahın sağlanmasından çok daha önceliklidir.
|
49.2
|
43.9
|
6.9
|
Hükümetler için toplumsal refahın sağlanması, temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesine göre daha öncelikli olmalıdır.
|
53.4
|
39.9
|
6.7
|
Üretimin bol ve ucuz olması, çevrenin korunmasına göre çok daha fazla öncelikli olmalıdır.
|
55.2
|
41.3
|
3.5
|
Türkiye’de nükleer santral yapılmasını destekliyorum.
|
47.7
|
37.1
|
15.2
|
Türkiye için en iyi ekonomi modeli, devletin ekonomiye fazla müdahale etmediği serbest piyasa ekonomisidir
|
37
|
55.8
|
7.2
|
Ülkelerin birbirine yakınlaşması anlamına gelen küreselleşme kavramını destekliyorum.
|
26.4
|
46.1
|
27.5
|
Hayat pahalılığının en önemli nedeni, iş dünyasının aşırı kâr elde etmesidir.
|
64.1
|
28.9
|
7
|
BÖLÜM: DEMOKRASİ, LİDER VE KURUMLAR
|
KONU
|
EVET %
|
HAYIR
%
|
FİKRİ YOK %
|
Demokrasi, eksiklikleri olsa da bugüne kadar geliştirilen en ideal yönetim biçimidir.
|
71.4
|
20.6
|
8
|
Demokrasi, Batı’da gelişen bir yönetim sistemidir. Türkiye’de pek işlemez.
|
46
|
43.8
|
10.2
|
Eğer ülkemizdeki farklı etnik, dinî ve mezhep gruplarına eşit davransaydık daha az sorunumuz olurdu.
|
72
|
23.3
|
4.7
|
İyi bir ülke yönetimi için geniş yetkili bir lider, geniş yetkili kuruma göre daha önemli ve öncelikli olmalıdır.
|
50.2
|
45.7
|
4.1
|
Ülkemizi krizlerden kurtarmak için, geleneksel değerlerimize dönmek, kararlı liderleri işbaşına getirmek ve zararlı fikirleri yayanları susturmak gereklidir.
|
69.2
|
22.1
|
8.7
|
Batı, insan hakları söylemini kendi dışındaki dünyaya bir politik baskı aracı olarak kullanmaktadır.
|
67.5
|
20.7
|
11.8
|
Toplumun geneline ters düşse bile insanlar hayatlarını istedikleri gibi yaşamalıdır.
|
47.2
|
48.9
|
3.9
|
Tüm milletler birbirine eşit olabilseydi daha iyi olurdu.
|
84.1
|
12.9
|
3
|
BÖLÜM: GÜNCEL KONULAR
|
KONU
|
EVET %
|
HAYIR
%
|
FİKRİ YOK %
|
Tüm göçmenlerin Türkiye’den gönderilmesi lazım.
|
82.6
|
13.5
|
3.9
|
Türkiye’nin bugün uyguladığı göçmen politikasını doğru buluyor musunuz?
|
14.1
|
80.5
|
5.4
|
“Kadınların en iyi yaptığı iş ev hanımlığıdır” görüşüne katılıyor musunuz?
|
20.9
|
77.3
|
1.8
|
“Kadının kocasına ve toplumsal geleneklere itaat etmek zorunda kaldığı günler artık geçmişte kalmıştır.” görüşüne katılıyor musunuz?
|
63.9
|
32.1
|
4
|
“Türkiye’de mahkemeler bağımsız ve tarafsız şekilde
karar veriyor” görüşüne katılıyor musunuz?
|
28.6
|
62.6
|
8.7
NOT: Araştırmanın orijinaline; https://www.sosyalbilimlervakfi.org/tr/2024/10/turkiyede-kimlikler-din-ekonomi-ve-siyaset/ internet adresinden ulaşabilirsiniz.
DÜŞÜNEN SÖZLER:
· Bütün çiçekleri koparabilirsiniz ama baharın gelişini engelleyemezsiniz. P. Neruda
· Bir şeyler yolunda gitmiyorsa, belki de yolu değiştirmenin zamanı gelmiştir. La Edri
· Benim en iyi dostum terzimdir. Çünkü ne zaman yanına gitsem, benim o andaki ölçülerimi alır. Oysa diğer tüm tanıdıklarım benim hala eskisi gibi olduğumu düşünürler. BERNARD SHAW
· Bıraktığın yerde olabilirim ama bıraktığın gibi değil. W. GOLDİNG