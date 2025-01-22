Başkanlığını AK Parti kurucularından, eski İçişleri Bakanı Prof. Dr. Beşir Atalay’ın yaptığı Ankara Sosyal Bilimler Vakfı, “Türkiye’de Kimlikler: Din, Ekonomi, Siyaset” başlıklı bir 2024 değerler araştırması yaparak bugünün Türkiye’sinin bir fotoğrafını çekmeye çalışmış.

Araştırmanın tüm Türkiye’yi temsil edebilmesi için, ülke önce nüfus, sandık ve seçmen sayılarına göre 6 bölge ve 26 birime ayrılmış. Bu arada Çorum, Samsun, Tokat ve Amasya olarak aynı grupta değerlendirilmişiz. Sonra da, tüm illerin belirlenen sayıda temsil edilmesi koşuluyla 18-24 yaş arası 657 kişi (%11,7), 25-34 yaş arası 1312 kişi (%23,4), 35-44 yaş arası 1450 kişi (%25,7), 45-54 yaş arası 1188 kişi (%21), 55-64 yaş arası 665 kişi (%11,9), 65 yaş ve üzeri 346 kişi (%6,2) olmak üzere toplam 5618 kişi ile görüşme yapılmış.

Bunların eğitim düzeyine göre dağılımı şu şekilde: Herhangi bir okuldan mezun olmayan 129 kişi (%2,3), ilkokul mezunu 1355 kişi (%24,1), orta ve dengi okul mezunu 682 kişi (%12,1), lise ve dengi okul mezunu 1590 kişi (%28,3), üniversite öğrencisi 313 kişi (%5,6), yüksekokul/fakülte mezunu 1317 kişi (%23,4) ve lisansüstü mezun 232 kişi (%4,1).

Görüşme yapılan 5618 kişinin dünyaya bakış açısı yönünden kendini içinde gördüğü grupların dağılımı ise şöyle: Çevreci 93,1; İnançlı 91,8; Milliyetçi 85,5; Cumhuriyetçi 82,3; Demokrat 76,8; Ulusalcı 73,5; Atatürkçü 70,9; Dindar 69,7; İslamcı 66,5; Muhafazakâr 58,7; Sosyal demokrat 55,4; Kemalist 35,7; Sağcı 28,3; Solcu 16,2

Ben de toplam 240 sayfalık bu araştırmayı tablo haline getirip sizlere aktarabilmek için yaptığım zorunlu birkaç düzenleme dışında, hiçbir konuyu ve değerleri değiştirmeden aynen yayınlıyorum.

BÖLÜM: POLİTİK GÜÇ İLE BAĞLANTILI OLAN VE OLMAYAN DİNDARLIK KONU EVET % HAYIR % FİKRİ YOK % Ahlâklı bir birey olmak için dindar olmak gerekir. 30.1 67.5 2.4 İnsanlar kutsal kitaplara ve dine daha az önem verip onların yerine kendi ahlâkî standartlarını geliştirmelidir. 40 54.6 5.4 Dinin günlük hayatta ibadetler dışında hiçbir yeri olmamalıdır. 30.5 64 5.5 Okullarda gençlere yeterli din eğitimi verilmelidir. 78.6 18.4 3 Devlet laik olmalıdır. 80.3 15.9 3.8 Devlet din işlerine hiç karışmamalıdır. 61,5 34.1 4.4 İslâm dini, ekonomik gelişmeye engeldir. 17.7 79.9 2.4 Dindar insanlar devlet yönetiminde daha çok söz hakkına sahip olmalıdır. 30.1 62.7 7.2 Dindar yöneticiler, sorumlulukları altında çalışanların haklarını korumada daha titiz davranırlar. 38 54.1 7.9 Dindar iş insanları iş hayatında daha dürüst ve güvenilirdir. 33.3 58.2 8.5 Dini daha iyi anlayabilmek, yaşamak ve hissetmek için güvenilir bir cemaate veya tarikata bağlı olmak önemlidir. 12.6 84.8 2.6 İslâm’ın tek gerçek yorumu yerine farklı yorumlarına da hoşgörü gösterilmesi gerekir. 42.6 49.3 8.1 Gelecekte, toplum hayatında dinin etkisinin daha da artacağı görüşüne katılıyorum. 35.4 45.3 19.3 BÖLÜM: ÖZGÜRLÜK, ÇALIŞMA, SAVUNMA VE REFAH KONU EVET % HAYIR % FİKRİ YOK % Başkasına çok fazla güvenen, sonra büyük hayal kırıklığına uğrar. 90.8 6.2 3 İnsanların çoğu kötü niyetlidir ve fırsat verirseniz size zarar verirler. 68.8 26 5.2 Zorlamadıkça kimse yeterince çalışmaz. 51.1 44.6 4.3 Çalışan, iş hayatında her zaman kazanır. 68.2 29.1 2.7 İş hayatındaki başarısızlığın sorumlusu; toplum değil, bireyin kendisidir. 47.3 26 26.7 Ne kadar çalışırsan çalış, son aşamada şanslı biri değilsen başaramazsın. 46 50.5 3.5 Hayatta başarılı olmak için mutlaka bir torpilin, güçlü bir tanıdığının olması lazım. 63 35.5 1.5 İşsizliğin asıl sebebi iş yokluğu değil, iş beğenmemektir. 57.6 38.3 4.1 Hükümetler için ülkenin savunması, toplumsal refahın sağlanmasından çok daha önceliklidir. 49.2 43.9 6.9 Hükümetler için toplumsal refahın sağlanması, temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesine göre daha öncelikli olmalıdır. 53.4 39.9 6.7 Üretimin bol ve ucuz olması, çevrenin korunmasına göre çok daha fazla öncelikli olmalıdır. 55.2 41.3 3.5 Türkiye’de nükleer santral yapılmasını destekliyorum. 47.7 37.1 15.2 Türkiye için en iyi ekonomi modeli, devletin ekonomiye fazla müdahale etmediği serbest piyasa ekonomisidir 37 55.8 7.2 Ülkelerin birbirine yakınlaşması anlamına gelen küreselleşme kavramını destekliyorum. 26.4 46.1 27.5 Hayat pahalılığının en önemli nedeni, iş dünyasının aşırı kâr elde etmesidir. 64.1 28.9 7 BÖLÜM: DEMOKRASİ, LİDER VE KURUMLAR KONU EVET % HAYIR % FİKRİ YOK % Demokrasi, eksiklikleri olsa da bugüne kadar geliştirilen en ideal yönetim biçimidir. 71.4 20.6 8 Demokrasi, Batı’da gelişen bir yönetim sistemidir. Türkiye’de pek işlemez. 46 43.8 10.2 Eğer ülkemizdeki farklı etnik, dinî ve mezhep gruplarına eşit davransaydık daha az sorunumuz olurdu. 72 23.3 4.7 İyi bir ülke yönetimi için geniş yetkili bir lider, geniş yetkili kuruma göre daha önemli ve öncelikli olmalıdır. 50.2 45.7 4.1 Ülkemizi krizlerden kurtarmak için, geleneksel değerlerimize dönmek, kararlı liderleri işbaşına getirmek ve zararlı fikirleri yayanları susturmak gereklidir. 69.2 22.1 8.7 Batı, insan hakları söylemini kendi dışındaki dünyaya bir politik baskı aracı olarak kullanmaktadır. 67.5 20.7 11.8 Toplumun geneline ters düşse bile insanlar hayatlarını istedikleri gibi yaşamalıdır. 47.2 48.9 3.9 Tüm milletler birbirine eşit olabilseydi daha iyi olurdu. 84.1 12.9 3

BÖLÜM: GÜNCEL KONULAR KONU EVET % HAYIR % FİKRİ YOK % Tüm göçmenlerin Türkiye’den gönderilmesi lazım. 82.6 13.5 3.9 Türkiye’nin bugün uyguladığı göçmen politikasını doğru buluyor musunuz? 14.1 80.5 5.4 “Kadınların en iyi yaptığı iş ev hanımlığıdır” görüşüne katılıyor musunuz? 20.9 77.3 1.8 “Kadının kocasına ve toplumsal geleneklere itaat etmek zorunda kaldığı günler artık geçmişte kalmıştır.” görüşüne katılıyor musunuz? 63.9 32.1 4 “Türkiye’de mahkemeler bağımsız ve tarafsız şekilde karar veriyor” görüşüne katılıyor musunuz? 28.6 62.6 8.7

NOT: Araştırmanın orijinaline; https://www.sosyalbilimlervakfi.org/tr/2024/10/turkiyede-kimlikler-din-ekonomi-ve-siyaset/ internet adresinden ulaşabilirsiniz.

DÜŞÜNEN SÖZLER:

· Bütün çiçekleri koparabilirsiniz ama baharın gelişini engelleyemezsiniz. P. Neruda

· Bir şeyler yolunda gitmiyorsa, belki de yolu değiştirmenin zamanı gelmiştir. La Edri

· Benim en iyi dostum terzimdir. Çünkü ne zaman yanına gitsem, benim o andaki ölçülerimi alır. Oysa diğer tüm tanıdıklarım benim hala eskisi gibi olduğumu düşünürler. BERNARD SHAW

· Bıraktığın yerde olabilirim ama bıraktığın gibi değil. W. GOLDİNG