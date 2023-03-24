Kentte faaliyet gösteren bir reklam firması, yut dışından ithal edilen PMMA Transfer Ekipmanı’n Türkiye’de üretimi için Hitit Üniversitesi’nden yardım istedi.

Türkiye’de Makine ve İmalat Teknolojileri alanında ihtisaslaşan Çorum Hitit Üniversitesi, sanayi işbirliği ile aydınlatma, gıda, makine endüstrisi, laboratuvar ve hastane ekipmanlarında sıkça kullanılan sarf malzeme ve düşük maliyeti nedeni ile önem taşıyan ileri teknoloji PMMA Transfer Ekipmanı üretimi’ne başlandı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Doç. Dr. İbrahim Bilici, Makine İmalat Teknolojileri alanında, firmaya bir proje verdiklerini belirterek 3. ayın sonunda 6 formülle, döküm akrilik boruların nihai ürünlerinin oluşturulduğunu belirtti.

Gıda hammaddelerinin taşınması için kullanılan ekipmanın genellikle paslanmaz çelik malzemeden üretildiğini kaydeden Bilici, “Üretim tesislerinde pnömatik veya havalı gıda nakli temiz ve hijyenik olarak yapılmaktadır. Buradaki en önemli sorun taşıma sisteminin aşınması ve bakım onarım ile enerji maliyetidir. Taşıma sistemlerinin belirli aralıklarla değiştirilmesi gerekmekte ve bu da maliyeti olumsuz olarak etkilemektedir.

Alternatif olarak görülen ve yurt dışından ithal edilen pleksi malzemeler ise ucuz ve gıda üretimine uygun malzemelerdir. Çorum ve bölgesinde ihracat lideri olan ve anahtar teslim un ve gıda öğütme fabrikaları tasarlayan firmalar için bu ürün hem sarf malzeme niteliğinde olup, hem düşük maliyet ile ithalatın azaltılması bakımından büyük öneme sahiptir.

Bunlar yurt dışından gelen Türkiye’de üretilmeyen ürünler. Bunun ilk pilot tesisini kurmayı başardık. Şu an seri üretim aşamasına geçilmek üzere” dedi.

Ürünlerin protatiflerinin fuarlarda sergilendiğini belirten Bilici, firmanın seri üretime geçmemesine rağmen farklı çaplarda ve farklı şekillerde ekipmanları üreterek aldığı siparişlerin teslimatını yaptığını kaydetti.