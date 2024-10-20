Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, Türkiye'de kasımda "Bekarlar Günü", "Öğretmenler Günü", "Alışveriş Cuması" ve "Siber Pazartesi" adlarıyla alışveriş günleri düzenleneceğini belirterek, "Böylece yapılacak indirimler sonrasında Türkiye'de kasımda 500 milyar liralık rekor alışveriş yapılacağını tahmin ediyoruz." dedi.

Çevikoğlu, AA muhabirine, e-ticarette kasım ayı indirim konseptinin bir aya yayılacağını söyledi.

Lojistik altyapılar üzerindeki yükü azaltmak, tüketici şikayetlerine ve gecikmelere sebep olmamak için bu yolun izleneceğini vurgulayan Çevikoğlu, belirli saatlerde yapılacak özel indirimlerle tüketicilerin en iyi fırsatları yakalamalarının sağlanacağını bildirdi.

Çevikoğlu, Türkiye'de e-ticarette adeta "kasım ayı çılgınlığı" yaşanacağına işaret ederek, "11 Kasım Bekarlar Günü, 22 Kasım Alışveriş Cuması, 24 Kasım Öğretmenler Günü ve 25 Kasım Siber Pazartesi dolayısıyla e-ticaret sitelerinde alışveriş oranları artacak. Böylece yapılacak indirimler sonrasında Türkiye'de kasımda 500 milyar liralık rekor alışveriş yapılacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

YIL SONUNDA CİRONUN 3 TRİLYON LİRAYI GEÇMESİ BEKLENİYOR

Çevikoğlu, yıl sonu beklentilerine de değinerek, "Bu yıl geçen yılın kampanya dönemine göre yüzde 110'un üzerinde toplam hacim artışı öngörülüyor. Türkiye'de beklenen toplam kampanya hacmi ise 500 milyar liranın üzerinde. e-Ticaret sektörünün, 29 Aralık'ta yapılacak 'Yılın Son Pazarı' kampanyasının da etkisiyle yılı 3 trilyon lirayı aşkın ciroyla kapatmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

e-Ticaret sitelerinin farklı indirim kampanyaları düzenleyeceklerine dikkati çeken Çevikoğlu, teknolojiden modaya, anne-bebek ürünlerinden süpermarkete, ev dekorasyonundan yapı marketine kadar birçok kategoride saat başı indirimlerin yanı sıra sepet indirimlerinin planlandığını dile getirdi.

"SADECE RESMİ PAZAR YERLERİ ARACILIĞIYLA ALIŞVERİŞ YAPIN"

Tüketicileri dolandırıcılara karşı uyaran Çevikoğlu, alışverişin en ideal olduğu zamanlarda spam ve kimlik avı uygulamalarının arttığını bildirdi.

Çevikoğlu, e-posta aracılığıyla iyi bir teklif veya indirim alındığında, gömülü bağlantının mutlaka incelenmesi gerektiğini, bazen görünen bağlantının yönlendirilen adresten farklı olabildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Böyle bir durumla karşılaşırsanız, teklif sayfasına resmi internet sitesi aracılığıyla doğrudan erişin. Sadece resmi pazar yerleri aracılığıyla alışveriş yapın ve farklı açılış sayfalarına yönlendiriliyorsanız internet adreslerine dikkat edin. Adres satıcının resmi adresinden farklıysa yönlendirildiğiniz sitedeki teklifin gerçek olup olmadığını resmi internet sayfasında arayarak kontrol edin."

SİTELERİN GÜVEN DAMGASI KONTROL EDİLMELİ

Alışveriş yapılacak siteler için mutlaka SSL sertifikasının kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayan Çevikoğlu, söz konusu sertifikanın güvenli alışveriş için önemli bir gösterge olduğunu ifade etti.

Çevikoğlu, alışveriş yapılacak internet sitesinin Ticaret Bakanlığınca oluşturulan ve güvenilir e-ticaret sitelerine verilen güven damgasına sahip olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Editör: AA AJANS