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AA muhabirinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen ay ortalama sıcaklıklar, Manisa Akhisar, Denizli, Muğla, Emirdağ, Ödemiş, Nazilli, Yatağan, Burdur, Beyşehir, Dalaman, Antakya, Dinar, Tefenni, Korkuteli, Elmalı, Mut, Erdemli, Kırşehir, Akşehir, Konya, Yunak, Ilgın, Seydişehir, Ulukışla, Boyabat, Tunceli, Divriği, Baskil çevrelerinde mevsim normallerinin altında, yurdun diğer bölgelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti.

Uzun yıllar (1991-2020) Haziran ayı ortalama sıcaklığı 21,8 derece iken, bu yılın haziran ayı sıcaklığı 21,4 derece ile uzun yılların 0,4 derece altında ölçüldü.

Haziran ayında en düşük sıcaklık 0 derece ile Isparta Senirkent'te, en yüksek ise 42,5 derece ile Şırnak'ın Cizre ilçesinde tespit edildi.