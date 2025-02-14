Çorumlu üretici, yenilikçi yöntemlerle kurduğu mobil kümes sistemiyle TRT Belgesel'de Anadolu İnsanı’na konuk oldu. Mayıs ayında çekimleri yapılan belgesel geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

Uzuncaköse, belgeselde üretim sistemi itibariyle Türkiye’de ilk ve tek olan yumurta üretiminin aşamalarını ve beldesi Aşdağul’u tanıttı.

Tavuklarını 3 yıldır mayıs ayında Aşdağul beldesinde Taşlığındere mevkisine götüren Uzuncaköse, "En iyisini yapmak istedik ve gördük ki bu işte en kalitelisini yapmanın yolu yayladan geçiyor çünkü yaylada hiçbir yabani ilaç, gübre, kimyasal yok." diyor.

Kurduğu bu sistemden daha fazla kişinin yararlanması ve gezgin kümes tavukçuluğun ülke çapında yaygınlaşması en büyük hayallerinden biri.

Rağbet gören "yayla yumurtası" sayesinde müşteri sayısı da tavuk sayısı da artan Uzuncaköse, elde ettiği yumurtaları başta Çorum olmak üzere Ankara, Samsun ve çevre illerin yanı sıra pek çok farklı ilden talep edenlere gönderiyor.

Uzuncaköse, bu yöntemi, bu işi yapmayı düşünen kişilerle de paylaşmaya, yardımlaşmaya hazır.

Editör: NURDAN AKBAŞ