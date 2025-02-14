2023 yılında sektörde bir önceki yıla göre ihracatta sınırlı küçülme yaşandığını belirten Çenesiz, sektörün öncü ürünü ve en büyük ihracatçı alt sektörü olan seramik kaplama malzemeleri ihracatının 2024 yılında bir önceki yıla göre %8,1 büyüdüğünü vurguladı.

Büyüme trendinin artarak devam edeceğini vurgulayan Çenesiz, 2025 yılı ocak ayında ihracat artışının %9’a yükselmesinin sektörün önemli bir geri dönüşe imza attığının öncü göstergesi olduğunu anlattı.

Önemli miktarda deprem konutu yapıldığına dikkat çeken Çenesiz, bugüne kadar yapılan deprem konutlarından daha fazlasının da 2025 yılında yapılacağının ilan edildiğini, bunun da seramik sektörüne hareketlilik getireceğini ifade etti.

Uluslararası konjonktürdeki gelişmelerin de ihracat açısından umut verdiğini belirten Çenesiz, “Suriye’nin yeniden yapılanması sürecine, Ukrayna, hatta Gazze’nin eklenmesi, sektörün ihracat rakamlarını yukarı taşıyacak büyük bir fırsat penceresi yaratıyor” dedi.

Çenesiz’e göre ABD’de Donald Trump’ın başkan seçilmesi de Türk seramik sektörü açısından olumlu olacak. Trump’ın gelişiyle birlikte ABD’de Çin’e karşı bir kaygı oluştuğunu söyleyen Çenesiz, aynı kaygının Avrupa’da da yaşandığını, bunun da daha önce Çin’den ithalat yapan ülkelerin Türkiye’de alternatif tedarikçilere yönelmesine sebep olduğunu belirtti.