Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin 10 milyon 590 bin 9'unu yabancılar, 2 milyon 154 bin 75'ini de yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Yılın 4 aylık döneminde, en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya 1 milyon 143 bin 107 ziyaretçi ile ilk sırada yer aldı.

Almanya'yı 977 bin 152 ziyaretçi ile Rusya Federasyonu, 946 bin 472 kişiyle İran izledi. Bulgaristan ve İngiltere de sırasıyla en çok ziyaretçinin geldiği diğer ülkeler oldu.

Türkiye'nin nisan ayında ağırladığı yabancı ziyaretçi sayısı ise 3 milyon 900 bin 546'ya yükseldi. 2024'ün Nisan ayına göre yüzde 8,01'lik artış görüldü.

Nisan ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke yine Almanya olurken geçen yıla göre yüzde 31,32 artış yaşandı. Türkiye'ye nisan ayında gelen Alman ziyaretçi sayısı 571 bin 42 oldu.

Rusya Federasyonu'nun 375 bin 820 ziyaretçiyle ikinci olduğu sıralamada, İngiltere, 373 bin 922 kişiyle üçüncü sırayı aldı. İngiltere'de yüzde 13,27 artış oranına ulaşıldı. İngiltere'yi Bulgaristan ve İran takip etti.

Editör: AA AJANS