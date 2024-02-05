Uluslararası Bilardo Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan 2023 Langoni Türkiye Polo Turu son etap bilardo müsabakaları 2-4 Şubat tarihleri arasında Çorum Anitta Otel'de gerçekleşti. 3 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 1 Azerbaycan ve 1 Alman olmak üzere toplam 64 sporcunun mücadele ettiği turnuva kıyasıya maçlara sahne oldu. Bilardo İl Temsilcisi Emrah Taç gözetiminde gerçekleşen müsabakalar sonunda birincilik kupası Mustafa Alnar'ın olurken, Saki Kanatlar ikinci, Sami Erkan Köylü ve Ralf Souguet isimli Alman sporcu ise üçüncülük kupasını kazandı.



Öte yandan birinci olan Mustafa Alnar 34 bin TL, ikinci olan Saki Kanatlar 18 bin TL, üçüncü olan Sami Erkan Köylü ve Ralf Souguet ise 9 bin TL para ödülünün sahibi oldu.

Sıralamala müsabakaları sonunda ise 4-7 içinde olan sporcular 4 bin 500 TL, 8-16 sırada yer alan sporculara 2 bin TL, 17-32 sırasında yer alan sporcular ise bin TL olmak üzere toplam 120 bin TL para ödülü dağıtıldı.

Müsabakalar sonunda açıklama yapan Bilardo İl Temsilcisi Emrah Taç, Longoni Türkiye Polo Turu son etap müsabakalarının Çorum'da düzenlenmesinden dolayı memnuniyetini dile getirirken, "İlimize ülkemizin değişik illerinden ve yurt dışından sporcuların gelmesi sevindirici. Renkli görüntülere sahne olan maçlar izledik. Uluslararası arenada başarı elde sporcuların tecrübesinden hepimiz faydalandık. Dereceye giren, giremeyen tüm sporcuları yürekten tebrik ediyorum. Bu organizasyon boyunca bizden desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Cemil Çağlar'a da teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.