Çorum merkezde 3, Alaca, Osmancık, İskilip ve Sungurlu olmak üzere ilimizde toplam 7 şubesi bulunan Türkiye İş Bankası çalışanları, Atatürk Anıtı’na çelenk sunarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlere saygı duruşunda bulundu.

Programda İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran’ın mesajı okundu. Aran, bankanın 100. kuruluş yıldönümü vesilesiyle yaptığı açıklamada, 26 Ağustos 1924 tarihinde 2 şube, 37 çalışan ve 1 milyon lira sermaye ile yola çıkan İş Bankası’nın bugün 20 bin çalışanı ve 1042 şubesi bulunduğunu, 285 milyar liralık öz kaynak büyüklüğüne ulaştığını söyledi.



Aran, 11 ülkede 22 yurt dışı şube, 3 banka, 2 temsilcilikle bölgesel bir bankaya dönüşen İş Bankası’nın aktif büyüklük, kredi ve mevduatta özel bankalarda birinci banka konumunu sürdürmesinin, mobil bankacılık uygulaması İşCep’in “dünyanın en iyi mobil bankacılık uygulaması” seçilmesinin 100 yılda bankanın nereden nereye geldiğinin güzel bir göstergesi olduğunu vurguladı.