Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye geneli havalimanlarında ocak-kasım döneminde, direkt transit yolcularla birlikte toplam 229 milyon 720 bin 220 kişiye hizmet verildiğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün, kasım ayına ait havayolu uçak, yolcu ve yük verilerine ilişkin açıklama yaptı.

Yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 81 bin 93, dış hatlarda ise 65 bin 882 olduğunu belirten Uraloğlu, böylece toplam uçak trafiğinin üst geçişlerle 197 bin 105'e ulaştığını kaydetti. Üst geçişler dahil toplam uçak trafiğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artış meydana geldiğine işaret eden Uraloğlu, iç hat yolcu trafiğinin söz konusu ayda 8 milyon 351 bin 215, dış hat yolcu trafiğinin 10 milyon 121 bin 984 olarak gerçekleştiğini, direkt transit yolcularla ise toplam 18 milyon 479 bin 860 yolcunun seyahat ettiğini bildirdi.

Uraloğlu, geçen yılın aynı ayına göre, direkt transit dahil toplam yolcu trafiğinde yüzde 13 artış gerçekleştiğinin altını çizerek, söz konusu ayda iç hatlarda 72 bin 281 ton, dış hatlarda 340 bin 407 ton olmak üzere taşınan yük miktarının toplamda 412 bin 688 tona ulaştığını vurguladı.

“11 AYDA HAVAYOLUYLA SEYAHAT EDEN YOLCU SAYISI 229 MİLYONU GEÇTİ"

Havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin, ocak-kasım döneminde iç hatlarda 916 bin 27, dış hatlarda 869 bin 620 olduğunu ve böylece üst geçişlerle toplam 2 milyon 318 bin 246 uçak trafiğine ulaşıldığına dikkati çeken Uraloğlu, söz konusu dönemde üst geçişler dahil hizmet verilen toplam uçak trafiğinin geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında yüzde 9,1 arttığını ifade etti.

Uraloğlu, 11 aylık uçuş yolcu istatistiklerine değinerek, "Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 93 milyon 846 bin 999, dış hat yolcu trafiğinin 135 milyon 737 bin 574 olduğu bu dönemde, direkt transit yolcular ile toplam 229 milyon 720 bin 220 yolcuya hizmet verildi. Kasım sonunda hizmet verilen yolcu trafiği, 2024'ün aynı dönemiyle kıyaslandığında, direkt transit dahil olmak üzere yüzde 6,7 artış oldu. Böylece havalimanlarımız ocak-kasım döneminde günde ortalama yaklaşık 688 bin yolcuya hizmet verdi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun seyirci kapasitesinin 77 bin 563 olduğunu göz önünde bulundurursak, her gün ortalama yaklaşık 9 stadyum dolusu yolcu havayoluyla seyahat etti." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu dönemde havalimanları yük trafiğinin, iç hatlarda 864 bin 880 ton, dış hatlarda 3 milyon 873 bin 442 ton olduğunu kaydeden Uraloğlu, toplamda 4 milyon 738 bin 323 ton yüke ulaşıldığını da bildirdi.

"İSTANBUL HAVALİMANI 77 MİLYON 524 BİN 963 YOLCUYA HİZMET VERDİ"

Uraloğlu, Türkiye'nin mega projelerinden İstanbul Havalimanı'nda ise geçen ay, uçak trafiğinin iç hatlarda 9 bin 440, dış hatlarda 35 bin 264 olmak üzere, toplamda 44 bin 704'e ulaştığını belirtti. İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda 1 milyon 414 bin 224, dış hatlarda 5 milyon 616 bin 838 olmak üzere, toplamda 7 milyon 31 bin 62 yolcuya hizmet verildiğini de aktaran Uraloğlu, aynı havalimanında ocak-kasım döneminde ise iç hatlarda 114 bin 651, dış hatlarda 389 bin 126 olmak üzere toplamda 503 bin 777 uçak trafiği gerçekleştiğini kaydetti. İstanbul Havalimanı'nda, 11 ayda iç hatlarda 16 milyon 429 bin 166, dış hatlarda 61 milyon 95 bin 797 olmak üzere toplamda 77 milyon 524 bin 963 yolcu trafiği gerçekleştiğine dikkati çeken Uraloğlu, şöyle devam etti:

"İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kasımda iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 9 bin 409, dış hatlarda 13 bin 680 olmak üzere toplamda 23 bin 89 olarak gerçekleşti, yolcu trafiği ise iç hatlarda 1 milyon 758 bin 618, dış hatlarda 2 milyon 387 bin 864 olmak üzere toplamda 4 milyon 146 bin 482 oldu. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 11 aylık sürede, iç hatlarda 105 bin 978, dış hatlarda 144 bin 560 olmak üzere toplamda 250 bin 538 uçak trafiği gerçekleşti, İç hatlarda 19 milyon 442 bin 9, dış hatlarda 24 milyon 775 bin 396 olmak üzere, toplamda 44 milyon 217 bin 405 yolcu trafiğine hizmet verildi."

Uraloğlu ayrıca İstanbul Atatürk Havalimanı uçak trafiğinin söz konusu ayda 2 bin 293, 11 aylık dönemde ise 26 bin 546 olarak gerçekleştiğini de bildirdi.

"TURİZM MERKEZLERİ 11 AYDA 60 MİLYON 626 BİN 876 YOLCU AĞIRLADI"

Turizm merkezlerindeki havalimanlarında hizmet sunulan yolcu sayısının 11 ayda iç hatlarda 18 milyon 209 bin 26, dış hatlarda 42 milyon 417 bin 850'ya ulaştığını ifade eden Uraloğlu, toplamda 60 milyon 626 bin 876'ya ulaştığını vurguladı.

Bu havalimanlarında iç hatlarda 141 bin 82, dış hatlarda 265 bin 778 olmak üzere toplamda 406 bin 860 uçak trafiği gerçekleştiğini bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"11 aylık dönemde, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 11 milyon 730 bin 787, Antalya Havalimanı'nda 38 milyon 85 bin 216, Muğla Dalaman Havalimanı'nda ise 5 milyon 542 bin 422 yolcuya hizmet verildi. Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda toplamda 4 milyon 301 bin 871 yolcuya hizmet verilirken, Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda toplamda 966 bin 580 yolcu trafiği gerçekleşti."

