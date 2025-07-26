“Eğer Türkiye’nin dijital altyapısı güçlü olsaydı; erken uyarı sistemleri, insansız hava araçları ve yapay zekâ destekli müdahalelerle yangın daha etkin yönetilebilirdi” diyen Müstet, ülkenin mevcut dijital göstergelerinin endişe verici olduğunu ifade etti.

Müstet, “Sanayi 4.0 çağındayız ama Türkiye sabit internet hızında dünya sıralamasında 106. sırada, OECD ülkeleri arasında ise sonuncu. Fiber altyapımız Güney Kore’nin dörtte biri kadar. iPhone bizde iki kat pahalı. Yapay zekâ gelişiminde 53. sıradayız. Gençlerimizin dijital becerileri Avrupa ortalamasının üçte biri. Bu, sadece gecikme değil; geleceğin kaybıdır.”

“5 ACİL ADIM OLMAZSA TÜRKİYE DİJİTAL YOKSULLAŞIR”

İl Başkanı Müstet, Türkiye'nin dijitalleşme sürecinde geri kalmaması için hükümete şu beş maddelik acil eylem planını sundu:

“Fiber internet altyapısında kapsamlı atılım yapılmalı. Teknolojik cihazlardaki ağır vergi yükü kaldırılmalı. Kodlama ve STEM eğitimi ilkokuldan itibaren başlamalı. KOBİ’ler için dijital dönüşüm destek paketi sunulmalı. Yapay Zekâ Ajansı kurulmalı, stratejik bütçe ayrılmalı.

Dünya yapay zekâya milyarlarca dolar yatırım yaparken biz seyirci kalamayız. Dijital ihracat yapmayan KOBİ’yle, kodlama eğitimi almayan gençle bu yarış kazanılamaz.”

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR

“ANAHTAR BİZDE: TÜRKİYE’Yİ GELECEĞE BİZ TAŞIRIZ”Anahtar Parti’nin vizyonunu da paylaşan Nurullah Müstet, çözüm odaklı yaklaşımlarını şu sözlerle ifade etti:“Biz sadece sorun söylemiyoruz, çözümle geliyoruz: Her öğrenciye hızlı ve ücretsiz internet. STEM okuyanlara burs. Dijital üretim yapan yerli girişimciye destek. E-ihracat yapan KOBİ’ye kredi. Yapay zekâ yatırımı yapan gence 10 yıl vergi muafiyeti. Dijital geleceği biz kurarız. Çünkü Anahtar bizde!”Açıklamasının sonunda gençlere ve üreticilere çağrıda bulunan Müstet, sözlerini şöyle tamamladı:“Ey gençler, ey üreticiler, ey öğretmenler! Bu ülkenin interneti hızlı, teknolojisi yerli, eğitimi çağdaş olsun istiyorsanız; gelin birlikte inşa edelim.Anahtar sizde. Anahtar bizde. Anahtar, Türkiye’nin dijital geleceğidir!”