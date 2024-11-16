PIKTES kapsamındaki öğrencilerden oluşan Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü Türk Halk Müziği Korosu ve Türk Halk Oyunları Ekibi, sosyal uyum etkinlikleri kapsamında Türkiye finali seçmelerinde jüri önünde performanslarını sergilediler.



Programa İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cihan Türkmen, Şube Müdürleri Müslim Kılıç ve Ömer Özdemir, PIKTES merkez ofisi temsilcisi, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerimiz katıldı.

Öğrencilerin performanslarını ilgiyle izleyen Çağlar, yöneticilere, öğretmenlere, öğrencilere ve emeği geçen herkese teşekkür etti.