Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) üst yönetimi olan konsey üyeliğine seçildi.

Tarım ve Orman Bakanlığından edinilen bilgiye göre, FAO'nun konsey üyeliği seçim süreci tamamlandı.

Adaylık sürecinde Türkiye, Fransa, Rusya, Ukrayna ve Belarus yer aldı. Türkiye, Avrupa grubunda 2025-2028 dönemi için konsey üyeliğine seçildi.

141 ülkenin oy kullandığı seçimde Türkiye'ye 127 oy çıktı. Fransa-İtalya ortaklığı 114, Sırbistan-Ukrayna ortaklığı da 90 oyla konsey üyeliğine getirildi.

Rusya ve Belarus ise seçimler sonucu elendi.

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin FAO konsey üyeliğine seçilmesini değerlendirdi

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin FAO konsey üyeliğine seçilmesinden büyük memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Bu sorumluluğu, FAO'nun temel değerleri doğrultusunda, şeffaflık, kapsayıcılık ve işbirliği ilkeleriyle yerine getirmeye kararlı olduklarını vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti: "Konsey üyeliğimiz boyunca, bölgeler arası diyaloğu ve ortak çözümleri üretmeye yönelik çabaları desteklemeye devam edeceğiz. FAO'nun daha dirençli ve etkili bir yapıya kavuşmasına katkı sağlamak için üye ülkelerle yakın işbirliğimizi sürdüreceğiz. Birlikte çalışarak, küresel gıda sistemlerinin geleceğini şekillendirebileceğimize inanıyoruz."

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Türkiye'nin FAO Konseyi üyeliğine seçildiği belirtildi. Açıklamada, Türkiye'nin FAO ile uzun yıllardır sürdürdüğü yakın işbirliğinin, Ankara'da FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi'nin açılması ve FAO-Türkiye Ortaklık Programları'nın başlatılmasıyla daha da derinleştiği ifade edildi.

Türkiye'nin Konsey üyeliğiyle küresel gıda güvenliğine katkı sunacak projelerin ivme kazanacağı belirtilen açıklamada, "Türkiye, BM Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nde yer alan, 2030 yılına kadar sıfır açlık hedefi doğrultusunda çok taraflı işbirliğine katkı sunmayı kararlılıkla sürdürecektir." ifadesine yer verildi.

Muhabir: AA AJANS