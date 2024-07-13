[10:17, 13.07.2024] Taner Simsek: Pazar araştırma şirketi International Data Corporation'ın (IDC) raporuna göre, 2024'ün ikinci çeyreğinde kişisel bilgisayar satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artarak 64,9 milyon adede ulaştı.

Söz konusu satışların, 2 yıllık düşüşün ardından yapay zeka etkisiyle art arda ikinci çeyrektir artması dikkati çekti.

En büyük ilk 5 bilgisayar üreticisinin analizlerinin yapıldığı raporda, "Çin'deki zayıf satış sonuçları pazarı baskılamaya devam etti. Çin hariç tutulduğunda, ikinci çeyrekte dünya çapındaki sevkiyatlar bir önceki yıla göre yüzde 5'in üzerinde büyüdü." denildi.

İkinci çeyrekte en fazla artış, yıllık yüzde 20,8 ile Apple'ın bilgisayar satışlarında yaşandı. Apple'ı yüzde 13,7 ile Acer izledi.

Lenovo Group ve ve HP Inc'nin satışlarında sırasıyla yüzde 3,7 ve yüzde 1,8 artış görüldü.

Dell Technologies satışlarında ise yüzde 2,4 düşme yaşandı.

IDC Dünya Geneli Cihaz Takipçi Bölümü Başkan Yardımcısı Ryan Reith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, bilgisayar pazarında iki çeyrek art arda büyümede yapay zekanın etkisine işaret ederek "Satışlarda yapay zeka ekosistemin etkisi görülüyor. Ancak bu geleneksel pazarın olumlu işaretler göstermesini sağlamak için yapay zeka dışı bilgisayar satın alımlarında çok şey oluyor." ifadelerini kullandı. (AA)

[10:18, 13.07.2024] Taner Simsek: Türkiye, deprem yaralarını

sarmak için bugüne kadar 3,8 milyar

dolarlık dış finansman sağladı

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında bölgenin yaralarını sarmak için uluslararası kuruluşlardan bugüne kadar 3,8 milyar dolarlık finansman sağlandığını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AA muhabirine, Türkiye'ye dış kaynak akışına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'de 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında bölgenin yeniden imarı için uluslararası kuruluşlardan uygun koşullu dış finansman sağlanmasına ilişkin çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Şimşek, "Bu çerçevede Türkiye, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankasından deprem bölgesinde gerçekleştirilen sağlık altyapı harcamaları için ek 250 milyon avro finansman sağladı." dedi.

Şimşek, söz konusu krediye ilişkin anlaşmanın, dün Bakanlıkça imzalandığı bilgisini vererek Bankadan geçen yıl da aynı amaçla 250 milyon avroluk bütçe finansmanı sağlandığını anımsattı.

Söz konusu kaynağın deprem bölgesi için önemine dikkati çeken Şimşek, "Finansmanla depremden etkilenen yerleşim yerlerinde ortaya çıkan iyileştirme ve yeniden imar ihtiyacı ile sağlık sisteminin güçlendirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor." diye konuştu.

KONUT İNŞASI, ALTYAPI VE SAĞLIK İÇİN KULLANILACAK

Mehmet Şimşek, Türkiye'nin deprem yaralarının sarılması için uluslararası kuruluşlardan önemli miktarda kaynak temininde bulunduğuna işaret ederek şu değerlendirmede bulundu:

"Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansından da kısa süre önce 'Türkiye Deprem Sonrası Yeniden İmar Çerçeve Projesi' kapsamında kullanılmak üzere 60 milyar yen finansman sağlanmasına ilişkin kredi anlaşması imzalamıştık. Bu finansman İller Bankasının deprem bölgesi altyapı çalışmalarının desteklenmesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının deprem bölgesinde yer alan kırsal konutların inşası ve Sağlık Bakanlığının sağlık altyapı çalışmaları için kullanılacak."

"POTANSİYELE OLAN GÜVENİN GÖSTERGESİ"

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının da deprem bölgesi için 1,5 milyar avroluk finansman paketi açıkladığını hatırlatan Şimşek; Dünya, Avrupa Yatırım, İslam Kalkınma ve Asya Altyapı Yatırım bankalarından da bu amaçla dış finansman sağladıklarını dile getirdi.

Şimşek, bugüne kadar deprem bölgesinde yaşanan acıları hafifletmek ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için 3,8 milyar dolarlık dış finansman sağlandığı bilgisini vererek "Sağlanan bu kaynaklar hem Türkiye'nin potansiyeline olan güven hem de kurala dayalı, uluslararası normlara uygun, rasyonel politikaların bir göstergesidir." ifadesini kullandı.