Cumhuriyet Halk Partisi’nin Çorum’da başlattığı İlçe Danışma Kurulu Toplantıları, Uğurludağ ve Sungurlu ile tamamlandı.

Çorum Genişletilmiş İl Danışma Kurulu Toplantısının ise önümüzdeki günlerde yapılacağı açıklandı.

CHP’nin; Mecitözü, Ortaköy, Laçin, Oğuzlar, Dodurga, Kargı, Osmancık, Alaca, Boğazkale, Bayat, İskilip ilçelerinin ardından 12. toplantı Uğurludağ’da, 13. toplantı ise Sungurlu’da gerçekleştirildi.

CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz’ın öncülüğünde yapılan toplantılarda parti çalışmaları, yaşanan sorunlar, talepler, çözüm önerileri ele alınarak ilçelerin sorunları ve gündem değerlendirildi.

UĞURLUDAĞ TOPLANTISINA GENİŞ KATILIM

CHP Uğurludağ İlçe Danışma Kurulu Toplantısına; İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Milletvekili Mehmet Tahtasız, Uğurludağ İlçe Başkanı Özgür Akşun, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, İl Genel Meclisi Üyeleri; Ümit Er, Ömer Boyraz, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, İl - İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, belediye meclisi üyeleri, kadın kolları üyeleri, muhtarlar ile partililer katıldı.

“TÜRKİYE, HER ALANDA KÖTÜYE GİDİYOR”

Uğurludağ İlçe Danışma Kurulu Toplantısını değerlendiren İl Başkanı Dinçer Solmaz,

Solmaz, “Uğurludağ’da üyelerimiz, muhtarlarımız ve yurttaşlarımızla bir araya gelerek Türkiye’nin içine sürüklendiği ekonomik kriz, derinleşen yoksulluk ve giderek zayıflatılan demokrasi ortamını değerlendirdik.

Halkın gündemi geçim derdiyken, iktidarın gündeminin halktan tamamen kopmuş olması artık herkes tarafından açıkça görülmektedir.

Ekonomide yaşanan çöküşün, hukuk sistemindeki erozyonun ve kurumların itibarsızlaştırılmasının bedelini ise doğrudan milletimiz ödemektedir.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak; demokratik değerleri yeniden güçlendirmek, hukukun üstünlüğünü tesis etmek ve bu ülkeyi yeniden üreten, kazanan ve adil paylaşan bir Türkiye haline getirmek için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Türkiye bu tabloya mahkûm değildir; değişim milletin iradesiyle mutlaka gerçekleşecektir!” ifadesini kullandı.

SUNGURLU’DA GÜNDEM YOĞUN

Sungurlu’da düzenlenen İlçe Danışma Kurulu Toplantısı da yoğun katılımlı geçti.

Sungurlu’daki toplantıya ise; İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Milletvekili Mehmet Tahtasız, Sungurlu İlçe Başkanı Akif Batak, Boğazkale İlçe Başkanı Fevzi Helik, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, İl Genel Meclisi Üyeleri; Ümit Er, Ömer Boyraz, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, İl - İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, 22. Dönem Çorum Milletvekili Av. Feridun Ayvazoğlu, Sungurlu Kadın Kolları Başkanı Hilal Barış, önceki dönem il başkanlarından Osman Samsunlu, belediye meclisi üyeleri, muhtarlar ile partililer katıldı.

Toplantıda parti çalışmaları, sorunlar ve gündem ele alındı.

“KARAKAYA HALKININ SESİ OLACAĞIZ”

Sungurlu toplantısının değerlendirmesini yapan İl Başkanı Dinçer Solmaz, “Karakaya Köyü’nde devam eden haklı mücadelede ise vatandaşlarımızın yalnız olmadığını açıkça ifade ediyoruz” diye konuştu.

Solmaz, “Toplantıda sahadan gelen görüş, öneri ve talepleri dinleyerek ortak aklın ve katılımcı siyasetin önemini bir kez daha vurguladık.

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik, sosyal ve siyasal tabloyu tüm açıklığıyla ele aldık; yaşanan sorunların çözümü için halktan yana, adil ve şeffaf bir yönetim anlayışının gerekliliğini dile getirdik. Her geçen gün derinleşen sorunlara karşı, örgütlü mücadelemizin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha ortaya koyduk.

Karakaya Köyü’nde devam eden haklı mücadelede ise vatandaşlarımızın yalnız olmadığını açıkça ifade ediyoruz. Hakkını arayan, emeğine ve toprağına sahip çıkan her bir yurttaşımızın yanında olmaya, onların sesi olmaya devam edeceğiz.

Bizler biliyoruz ki; bu ülkeye adalet gelmeden, demokrasi tam anlamıyla tesis edilmeden ve halkın iktidarı kurulmadan hiçbir mücadele tamamlanmış sayılmaz. Bu inançla, yılmadan, geri adım atmadan, hep birlikte daha güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz.

Çünkü biz, gücünü halktan alanların mutlaka kazanacağına inanıyoruz” dedi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR