Erdal Büro yetkilisi iş insanı Murat Erdal, sınavda tam puan alan Suheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu 5.Sınıf Öğrencisi Abdulkadir Kuralay, Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Öğrencisi Hüseyin Enes Çatal ve Dodurga İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ali Salih Özgen’i başarılarından dolayı kutlayarak bilgisayar koltuğu hediye etti.

Sosyal sorumluluk düşüncesiyle firma olarak başarılı öğrencilere ufak bir dokunuş yapmayı uygun gördüklerini dile getiren Murat Erdal, ‘Hiç bir başarının tesadüf olmadığı, her başarının mutlaka bir karşılığının olması gerektiğini düşünerek öğrencilerimizin bundan sonraki eğitim hayatlarında üstün başarılarının devamını diliyoruz” dedi.

Suheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Davut Demirbaş ve Yıldırım Beyazıt Müdürü Yakup Duran da, iş insanı Murat Erdal’a duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Editör: Haber Merkezi