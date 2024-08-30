Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV) Çorum Şube Başkanı İsmail Deli, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda Türk milletinin tarihindeki büyük zaferlere ve kahramanlık dönemlerine vurgu yaptı.

TÜRKAV Başkanı Deli, Selçuklu Sultanı Alparslan’dan Gazi Mustafa Kemal Paşa’ya kadar uzanan tarihi mirası onurlandırarak, Türk milletinin zaferlerle taçlanan tarihini bir kez daha hatırlattı.

“Devletin asil evlatları olarak her zaman ve her şartta Selçuklu Sultanı Alparslan’ın şuurunda, Gazi Mustafa Kemal Paşanın izinde, Merhum Alparslan Türkeş’in çizdiği yolda ve Türkmen Beyimiz Dr. Devlet Bahçeli’nin emrinde olacağız” diyen İsmail Deli, Malazgirt ve Büyük Taarruz Zaferi’nin yıldönümünde millet olarak ne kadar övünsek az olacağını, Malazgirt ile Anadolu’ya gelen bu milletin Büyük Taarruz ile Anadolu’da kalıcı olduğunu dost ve düşmana ilan ettiğini vurguladı.

TÜRKAV Başkanı Deli mesajında şu görüşlere yer verdi: “Şan ve şerefle dolu olan Türk tarihi, Türk’ün zaferleri ile taçlanan savaşların ihtişamı ile yücelmiş, millet ruhunun kahramanlığı ile yükselmiştir. Ağutos ayı, Allah’ın bu necip Türk milletine zaferler ayı olarak ihsan edilmiştir. Malazgirt’ten Otlukbeli’ne, Mercidabık’tan Mohaç’a Büyük Taarruz’dan Dumlupınar’a kadar olan zaferlerin hepsi bu ayda kazanılmıştır. Bu zaferler Türk milletinin ve yaşadığı coğrafyanın kaderini değiştirmiştir.

Bizans’ın güçlü ordusuna karşı Sultan Alparslan’ın Çerileri azim ve cesaretleri ile destan yazarak Anadolu’nun kapılarını Türk milletine açmışlardır. Büyük Taaruz’da ise Mustafa Kemal Paşanın askerleri çok zor şartlarda Anadolu’nun işgalden kurtulması, bu toprakların ebedi olarak Türklerin vatanı olmasını ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temellerinin atılmasını sağlamıştır.

Sultan Alparslandan, Mustafa Kemal Atatürk’e ‘’Vatan kuran ve vatanı kurtaran” Aziz büyüklerimize ve şehitlerimize vefa borcumuzu emanetlerine sahip çıkarak ödemek boynumuzun borcudur. Hain terör saldırılar ve küresel güçlerin ihanet senaryoları ;Türk milletinin istiklaline ve istikbaline zarar veremeyecektir. Bu vesile ile Vatan Kuran-Vatan kurtaran; Sultan Alparlan ve Gazi Mustafa Kemal Paşa’yı, aziz şehitlerimizi ve şanlı ecdadımızı rahmet, minnet ve dualarla anıyorum. Ruhları şad olsun, Türk milletinin Zafer Bayramı kutlu olsun.”

Editör: HABER MERKEZİ