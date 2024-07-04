Türk Telekom uygulamasını yeniledi. Türk Telekom müşterileri mobil, evde internet, ev telefonu ve Tivibu aboneliklerine yönelik işlemleri uygulama üzerinden gerçekleştirebiliyor. Uygulama, 2023'te 79 milyonu geçen indirilme sayısına ulaştı.

Türk Telekom, 2023'te 79 milyonu geçen indirilme sayısına ulaşan uygulamasını yeniledi. Şirket, son tasarım trendlerine uygun olarak yenilediği uygulamasını müşterilerinin kullanımına sundu.

Yenilenen uygulamaya yönelik açıklamalarda bulunan Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, “Türk Telekom olarak Türkiye'nin dijital dönüşümünde öncü rol oynuyoruz. Türk Telekom uygulaması da her yıl daha fazla sayıda müşterimizin birçok işlemi dijital kanallarda gerçekleştirmesini sağlayarak hayatlarını kolaylaştırıyor. Dijital kanallarımıza kazandırdığımız yeni yetkinlikler ve teknolojik trendlere göre geliştirdiğimiz hizmetlerle müşterilerimize uçtan uca dijital bir deneyim sunmayı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda müşteri memnuniyetini ön planda tutarak yenilediğimiz Türk Telekom uygulamamızla kullanıcılarımıza işlemlerini kolayca gerçekleştirme imkânı sunuyoruz. Müşterilerimizin en iyi deneyimi yaşayabilmeleri için dijital kanallarımızı ve Türk Telekom uygulamamızı sürekli geliştirmeye ve iyileştirmeye devam ederken, ayrıcalıklı tekliflerimizle de müşteri ihtiyaçlarına odaklanmayı hedefliyoruz. Böylece müşterilerimizin hem zamandan hem de bütçeden tasarruf etmelerini amaçlıyoruz” diye konuştu.

Kullanıcılar; mobil, evde internet, ev telefonu ve Tivibu ürünleri ile ilgili işlemleri uygulama üzerinden yapabiliyor. Kullanıcılar uygulama üzerinden; satın alınan ürünlere ait hesaplar arasında geçiş yapabiliyor. Ayrıca mobil, evde internet, ev telefonu ve Tivibu sahipleri yenilenen uygulama ile aboneliklerine ilişkin çok sayıda işlemi güvenle yapabiliyor.

Yapılan açıklamaya göre; uygulama işlem çeşitliliği ve kolaylığı ile de evde internet müşterilerine avantaj sunuyor. Türk Telekom evde internet müşterileri Türk Telekom uygulaması üzerinden modemlerinin şifresini dilediği yerden değiştirebiliyor. Güvenli internet profil değişikliklerini, internet bağlantı desteği ve bağlantı kontrolü gibi işlemlerini uygulama üzerinden gerçekleştirebilen müşteriler, taleplerinin durumunu uygulama üzerinden takip edebiliyor. Bunun yanında müşteriler, dijital servislerde yer alan eğitim paketleri, internet güvenliği paketleri gibi ürün ve hizmetleri uygulamadan satın alabiliyor. Ayrıca taahhüt süreleri ile fatura bilgilerini gözlemleyebiliyor ve faturalarını ödeyebiliyorlar.

Online kanaldan, mobil ve evde internet aboneliği yaptıran yeni müşteriler, ek indirimli tekliflerden yararlanırken çeşitli hediye fırsatları da yakalıyor. Yüksek hız ihtiyacı için uygulamadan internet hızlarını yükseltirken zamandan tasarruf ediyor. Evde internet taahhüdü veya kampanyasını yenilemek isteyen müşteriler de uygulamada geçerli tekliflere ve hediyelere sahip olabiliyor.

Türk Telekom mobil müşterileri uygulama üzerinden taahhüt, tarife ve paket bilgilerini, kalan kullanımlarını görüntüleyebiliyor, ihtiyaç dahilinde taahhüt yenileme, ek paket ve tarife değişikliği işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Faturasız hat sahipleri ise kredi kartlarını kaydederek sonraki işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirip, talimatlı paketler ile hem avantajlı fiyatlardan yararlanıyor hem de ilk kez talimat veren müşteriler ücretsiz kullanım hakları kazanıyorlar. Ayrıca yurt dışı ve çağrı ayarları, başka hatlara TL gönderme gibi daha birçok işlemi de gerçekleştirebiliyorlar.

Türk Telekom mobil hat sahipleri haftanın belirli günlerinde “Sil Süpür”de internet, dakika gibi hediyeler kazanırken, Muud, E-Dergi gibi Türk Telekom servislerini ücretsiz kullanma şansı elde edebiliyor. Bi' Dünya Fırsat platformuyla evde internet ve mobil müşterilerine tatilden hazır giyime, eğitimden eğlenceye birçok kategoride popüler markalardan indirim fırsatı sunuluyor.

Editör: İHA AJANS