İş Bankası, ticari müşterilerinin periyodik olarak şubelere ilettikleri Geçici Vergi Beyannamesi, Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Mizan belgelerinin Ticari İnternet Şubesi üzerinden banka sistemine yüklenmesine imkân veren yeniliği hizmete sundu.

Yapılan açıklamaya göre; bu yenilik ile İş Bankası’nın ticari müşterileri ilgili belgelerini işlerinin başından ayrılmadan, dakikalar içerisinde Ticari İnternet Şubesindeki Belgelerim menüsünden “Yeni Belge Yükleme” ekranı üzerinden sisteme yükleyebilecek. Böylelikle ticari müşteriler, işlemlerini hızlı yapma olanağı elde edecek.

Editör: İHA AJANS