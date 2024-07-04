Her yıl toplu sözleşme zammına ek enflasyon farkı alan memur ve emekliler, 6 aylık enflasyon farkına göre alacakları zam oranlarını hesaplamaya başladı. Polis, başkomiser, öğretmen, mühendis, hemşire, uzman doktor, vaiz ve avukatların alacakları zam oranı, 6 aylık enflasyon farkının ilan edilmesiyle birlikte belli oldu. İşte kalem kalem zam oranları.

TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLDU?

İlk 6 ay için yüzde 15 sözleşme zammı alan memur ve memur emeklileri yüzde 8,4enflasyon farkına hak kazandı. Yılın ikinci yarısında alacakları yüzde 10'luk sözleşme zammı eklendiğinde zam oranı yüzde 19,3'ü buldu.

Veriye göre memur ve memur emeklileri yüzde 19.31, SSK, Bağ-Kur, tarım emeklisi, dul ve yetim maaşlarına yüzde 24,73 oranında zam yapıldı.

MEMUR MAAŞI TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Maaşlar dereceye göre farklılık gösteriyor.

ÜNİVERSİTE MEZUNU MEMUR

Derece: 9/1

Unvan: Memur (üniversite mezunu)

2024 Ocak-Haziran maaşı: 34.235 TL

Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 40.842

ŞUBE MÜDÜRÜ

Derece: 1/4

Unvan: Şube müdürü (üniversite mezunu)

2024 Ocak-Haziran maaşı: 49.467 TL

Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi):

59.491

ÖĞRETMEN

Derece: 1/4

Unvan: Uzman öğretmen

2024 Ocak-Haziran maaşı: 44.085 TL

Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 52.593 TL

Derece: 1/4

Unvan: Öğretmen

2024 Ocak-Haziran maaşı: 39.781 TL

Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 47.459 TL

POLİS VE BAŞKOMİSER

Derece: 3/1

Unvan: Başkomiser

2024 Ocak-Haziran maaşı: 48.920 TL

Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 58.362

Derece: 8/1

Unvan: Polis memuru

2024 Ocak-Haziran maaşı: 44.292 TL

Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 52.840 TL

DOKTOR VE HEMŞİRE

Derece: 1/4

Unvan: Uzman doktor

2024 Ocak-Haziran maaşı: 82.026 TL

Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 97.857 TL

Derece: 5/1

Unvan: Hemşire (üniversite mezunu)

2024 Ocak-Haziran maaşı: 40.179 TL

Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 47.934 TL

MÜHENDİS

Derece: 1/4

Unvan: Mühendis

2024 Ocak-Haziran maaşı: 50.869 TL

Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 60.687 TL

PROFESÖR

Derece: 1/4

Unvan: Profesör

2024 Ocak-Haziran maaşı: 72.422 TL

Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 86.399 TL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Derece: 7/1

Unvan: Araştırma görevlisi

2024 Ocak-Haziran maaşı: 48.003 TL

Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 57.268 TL

VAİZ

Derece: 1/4

Unvan: Vaiz

2024 Ocak-Haziran maaşı: 41.582 TL

Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 49.607 TL

AVUKAT

Derece: 1/4

Unvan: Avukat

2024 Ocak-Haziran maaşı: 47823 TL

Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 57.053 TL

Bakanlık tarafından katsayının belirlenmesinden sonra nihai ücret tutarları belli olacak.