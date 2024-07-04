Her yıl toplu sözleşme zammına ek enflasyon farkı alan memur ve emekliler, 6 aylık enflasyon farkına göre alacakları zam oranlarını hesaplamaya başladı. Polis, başkomiser, öğretmen, mühendis, hemşire, uzman doktor, vaiz ve avukatların alacakları zam oranı, 6 aylık enflasyon farkının ilan edilmesiyle birlikte belli oldu. İşte kalem kalem zam oranları.
TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLDU?
İlk 6 ay için yüzde 15 sözleşme zammı alan memur ve memur emeklileri yüzde 8,4enflasyon farkına hak kazandı. Yılın ikinci yarısında alacakları yüzde 10'luk sözleşme zammı eklendiğinde zam oranı yüzde 19,3'ü buldu.
Veriye göre memur ve memur emeklileri yüzde 19.31, SSK, Bağ-Kur, tarım emeklisi, dul ve yetim maaşlarına yüzde 24,73 oranında zam yapıldı.
MEMUR MAAŞI TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Maaşlar dereceye göre farklılık gösteriyor.
ÜNİVERSİTE MEZUNU MEMUR
Derece: 9/1
Unvan: Memur (üniversite mezunu)
2024 Ocak-Haziran maaşı: 34.235 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 40.842
ŞUBE MÜDÜRÜ
Derece: 1/4
Unvan: Şube müdürü (üniversite mezunu)
2024 Ocak-Haziran maaşı: 49.467 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi):
59.491
ÖĞRETMEN
Derece: 1/4
Unvan: Uzman öğretmen
2024 Ocak-Haziran maaşı: 44.085 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 52.593 TL
Derece: 1/4
Unvan: Öğretmen
2024 Ocak-Haziran maaşı: 39.781 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 47.459 TL
POLİS VE BAŞKOMİSER
Derece: 3/1
Unvan: Başkomiser
2024 Ocak-Haziran maaşı: 48.920 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 58.362
Derece: 8/1
Unvan: Polis memuru
2024 Ocak-Haziran maaşı: 44.292 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 52.840 TL
DOKTOR VE HEMŞİRE
Derece: 1/4
Unvan: Uzman doktor
2024 Ocak-Haziran maaşı: 82.026 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 97.857 TL
Derece: 5/1
Unvan: Hemşire (üniversite mezunu)
2024 Ocak-Haziran maaşı: 40.179 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 47.934 TL
MÜHENDİS
Derece: 1/4
Unvan: Mühendis
2024 Ocak-Haziran maaşı: 50.869 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 60.687 TL
PROFESÖR
Derece: 1/4
Unvan: Profesör
2024 Ocak-Haziran maaşı: 72.422 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 86.399 TL
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Derece: 7/1
Unvan: Araştırma görevlisi
2024 Ocak-Haziran maaşı: 48.003 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 57.268 TL
VAİZ
Derece: 1/4
Unvan: Vaiz
2024 Ocak-Haziran maaşı: 41.582 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 49.607 TL
AVUKAT
Derece: 1/4
Unvan: Avukat
2024 Ocak-Haziran maaşı: 47823 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 57.053 TL
Bakanlık tarafından katsayının belirlenmesinden sonra nihai ücret tutarları belli olacak.