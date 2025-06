Dijital platformların artması, kaliteli yapımlara olan talebi artırırken izleyicilerin izlenecek yapımları seçme sürecini de zorlaştırıyor. Bu noktada IMDb puanlarına göre belirlenen dünyanın en iyi dizileri, birçok izleyici için yol gösterici bir kaynak hâline geliyor. Üstelik bu listede bir Türk yapımı dizi de dikkat çekiyor.

IMDB’YE GÖRE DÜNYANIN EN SEVİLEN DİZİLERİ

İzleyici oylarıyla şekillenen IMDb sıralamaları, global popülerlik açısından önemli bir kriter olarak kabul ediliyor. İşte en yüksek IMDb puanına sahip, dünyanın dört bir yanında izlenme rekorları kırmış diziler:

Breaking Bad – 9.5

The Wire – 9.3

Game of Thrones – 9.2

The Sopranos – 9.2

Sherlock – 9.1

The Office (US) – 9.0

Friends – 8.9

True Detective – 8.9

House – 8.8

Dexter – 8.7

Prison Break – 8.6

Gotham – 8.4

Daredevil – 8.6

Marco Polo – 8.0

Vikings – 8.5

The Walking Dead – 8.1

Avrupa Yakası 8.7

TÜRK YAPIMI “AVRUPA YAKASI” IMDB SIRALAMASINDA YER ALDI

Listenin sürprizlerinden biri, uzun yıllar Türk televizyonlarında yayınlanan ve geniş bir hayran kitlesi bulunan Avrupa Yakası oldu. Komedi dizileri arasında hatırı sayılır bir yeri olan bu yapım, IMDb’de 8.7 puan alarak dikkatleri üzerine çekti.

Avrupa Yakası, sadece Türk izleyiciler değil; altyazı destekli platformlar sayesinde yurt dışındaki dizi severler tarafından da ilgiyle takip edildi. Bu da Türk dizilerinin global platformlarda daha fazla görünürlük kazandığını gösteriyor.