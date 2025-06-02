Postane önünde gerçekleştirilen eylemin sunuculuğunu üstlenen Murat İslam, Gazze’de yaşananların sadece bir savaş ya da çatışma değil, tarihsel bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Dünyanın birçok yapısının, özellikle de Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşların çifte standartlı tutumlar sergilediğine dikkat çeken İslam, hak, özgürlük ve adalet gibi kavramların içinin boşaltıldığını savundu. Müslümanların dünyanın her yerinde direniş halinde olduğunu belirten İslam, “Gazze’nin Çorum’dan, Şam’ın İstanbul’dan farkı yoktur” diyerek dayanışma çağrısında bulundu.

Murat İslam’ın ardından söz alan Ömer Kılıç ise, İsrail’in varlığını sürdürdüğü sürece dünya barışının mümkün olmadığını ifade etti.

Çorum İHH Başkanı Alper Pamir de vicdan sahibi herkesi harekete geçmeye çağırdı.

Editör: KEMAL YOLYAPAR