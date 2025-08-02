Çay fiyatlarına peş peşe zam geldi. Haziran ayında yüzde 15 artan kuru çay fiyatları, Temmuz ayında da zamlandı. Bu zamlar, artan yaş çay alım fiyatları, işçilik ve diğer maliyetlerdeki yükseliş nedeniyle yapıldı.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, kuru çay fiyatlarına ortalama yüzde 3,5 zam yaptı. Zamlar Ağustos ayı itibarıyla market raflarına yansıdı.

ÇAYKUR kuru çay fiyatları şu şekilde güncellendi:

Tiryaki 1000 gr: 204,47 TL’den 211,63 TL’ye

Kamelya 1000 gr: 200,55 TL’den 207,57 TL’ye

Rize Turist 1000 gr: 208,74 TL’den 216,05 TL’ye

Filiz 1000 gr: 223,85 TL’den 231,68 TL’ye

Kamelya 500 gr: 101,32 TL’den 104,87 TL’ye

Rize Turist 500 gr: 105,45 TL’den 109,13 TL’ye

Filiz 500 gr: 113,48 TL’den 117,44 TL’ye

Sektör uzmanları, maliyetler kontrol altına alınmadığı sürece çay fiyatlarındaki artışın devam edebileceğini belirtiyor. Yeni fiyatlar tüm marketlerde geçerli olacak.