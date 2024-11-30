Sağlık çalışanlarının sahada karşılaştığı zorluklar ve bu zorluklara yönelik çözüm önerileri başta olmak üzere sağlık hizmetlerinin daha etkin ve kaliteli bir şekilde sunulması için yapılabilecek iş birliği konularının da dile getirildiği ziyarette Türk Sağlık İş Sendikası Çorum İl Temsilcisi Murat Yurt, yaklaşık 1 ay önce başhekimlik görevine yeni atanan Doç. Dr. Erdal Komut'a hayırlı olsun dilekleri sonrası kendisine çerçeveli Türk Bayrağı hediye etti.

Kısa süren ziyarette gerçekleştirilen sohbette konuşan Yurt ve ekibi sorunların iletilmesi ve çözüme kavuşturulması kapsamında vereceği desteklerden dolayı Başhekim’e teşekkür ederken, Başhekim Doç. Dr. Komut ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Editör: Haber Merkezi