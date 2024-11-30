Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erdal Komut, Destek Kalite Müdürü Kadir Kocatürk, Mali İşler Müdürü Ahmet Çeşmeci başta olmak üzere Türk İş Çorum Şube Başkanı Ali İhsan Üçtepe, Türk Sağlık İş Çorum İl Temsilcisi Murat Yurt, Çorum Koordinatörü Erdal Kurt ve çok sayıda hastanede görevli tıbbi sekreterlerin katılımı ile gerçekleştirilen kutlama programında hastane yönetimi ve sendika yetkilileri, tıbbi sekreterlerle birlikte pasta keserek davetlilere ikram etti.

Kutlama programı hastane yönetimi ve çalışan sekreterler tarafından memnuniyetle karşılanırken, kutlama programının ardından düzenlenen etkinlik çerçevesinde Türk İş ve Türk Sağlık İş heyeti 5. katta bulunan çocuk ve çocuk cerrahi servisinde yatarak tedavi gören çocuklara boyama ve hikâye kitaplarının yanı sıra boyama kalemleri de hediye edildi.

Editör: SELDA FINDIK