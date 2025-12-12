TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilmi Demir, Çorum Türk Ocakları'nın düzenlediği programa konuşmacı olarak katılacak.

Aynı zamanda Uluslararası Radikalizm Gözlemevi Derneği (URAD) Başkanı olan ve bir dönem Çorum’da da görev yapan Çorum Türk Ocakları eski Başkanı Prof. Dr. Hilmi Demir, bugün (12 Aralık 2025 Cuma günü) saat 19.30'da dernek merkezinde yapılacak konferansta Türkiye’nin iç ve dış politikalarına dair son gelişmeleri ele alacak.

Çorum Türk Ocakları’nın etkinliğine tüm Çorum halkı davet edildi.

Muhabir: Haber Merkezi