25 Mart 1912 tarihinde kurulan ve bu yıl 114. kuruluş yıldönümünü kutlayan Türk Ocakları programlarına devam ediyor.

Gelenekselleşen Ocakbaşı Sohbetleri kapsamında önemli bir programa daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu haftaki etkinlikte, İran ve bölgede yaşanan çatışmalar çok yönlü olarak değerlendirilecek.

Programda, Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Nail Elhan ile Doç. Dr. Emre Çıtak konuşmacı olarak yer alacak. Alanında uzman akademisyenler, bölgesel gelişmeleri siyasi, ekonomik ve güvenlik boyutlarıyla ele alarak katılımcılara kapsamlı bir perspektif sunacak.

Ocakbaşı Sohbetleri kapsamında düzenlenecek program, yarın (25 Mart 2026 Çarşamba günü) saat 19.30’da dernek binasında gerçekleştirilecek. Programa tüm vatandaşların davetli olduğu bildirildi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR