İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Çorum Okuyor” kitap okuma projesi kapsamında düzenlenen kitap okuma yarışmasının ödül töreni yapıldı.

Törene İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Müdür Yardımcısı Cihan Türkmen ve Şube Müdürü Kutlahan Cüce de katıldı. Proje ile öğrencilerin kitap sevgisini güçlendirerek okuma alışkanlığını pekiştirmenin, ayrıca Türkçe’yi doğru ve etkili kullanabilmelerine katkı sağlamanın amaçlandığı belirtildi.

Proje kapsamında 2. sınıftan 7. sınıfa kadar öğrenciler belirlenen kitapları okuyarak çevrimiçi sınavlarda düzenlenen yarışmaya katıldı. Dereceye giren öğrenciler düzenlenen törenle ödüllendirildi. Törene öğretmenler ve aileler de katıldı.

