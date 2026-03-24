2024 yılını 4 milyar 311 milyon; 2025 yılını ise 6 milyar 209 milyon dolar ihracat ile kapatarak arka arkaya rekorlarını yenileyen Çorum, 2026 yılının ilk iki ayında 767 milyon dolarlık ihracat yapmayı başardı.

Ticaret Bakanlığı, 2026 yılı Şubat ayı ihracat verilerini açıkladı. Buna göre Ocak ayında 417 milyon 533 bin dolarlık ihracat yapan Çorum, geçen yılın aynı ayına göre ihracatında düşüş yaşasa da Şubat’ta 350 milyon dolarlık ihracat yaparak iki aylık ihracatını 767 milyon dolara yükseltti.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından Şubat ayı ihracat verileri ile ilgili yapılan açıklamada: “T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan verilere göre, 2026 yılı Şubat ayında Çorum, ihracat sıralamasında 350 milyon dolarlık ihracat ile genel ihracat sırasında 14. sırada yer aldı. Ayrıca Çorum, Şubat ayında TR-83 Bölgesi’nde en fazla ihracat yapan il olarak 1. sırada yer aldı.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre Şubat ayında bölgemizdeki illerden Samsun’da 104 milyon dolar, Amasya’da 12 milyon dolar ve Tokat’ta ise 18 milyon dolar ihracat yapıldı” görüşüne yer verildi.

Muhabir: Haber Merkezi