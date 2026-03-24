Adalet Bakanı Akın Gürlek’in mal varlığına ilişkin tartışmalar sürerken, tapu kayıtlarını sorguladıkları iddia edilen görevliler hakkında işlem başlatıldı. Üç tapu görevlisi görevden uzaklaştırılırken, bir memur hakkında gözaltı kararı verildi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen süreç kapsamında, Gürlek’e ait tapu kayıtlarının farklı müdürlüklerde sorgulandığının tespit edildiği belirtildi. Bu kapsamda üç görevli açığa alındı.

İktidara yakın Yeni Şafak gazetesinin haberine göre, Kaş Tapu Müdürlüğü’nde görevli bir memur, Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındı.

Ne olmuştu?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 17 Mart’ta yaptığı açıklamada Gürlek’in mal varlığı kamuoyuna duyurmuştu. Özel, Gürlek’in toplam değeri 325,5 milyon lirayı bulan 12 ayrı gayrimenkulü bulunduğunu söylemişti.

Gürlek ise söz konusu açıklamaların ardından üzerine kayıtlı yalnızca 4 tapu bulunduğunu belirterek tapu kayıtlarını kamuoyuyla paylaşmıştı. Bu gelişmenin ardından, söz konusu kayıtları sorgulayanlara yönelik işlem başlatıldığı ortaya çıkmıştı.