Türk Ocakları Çorum Şubesi’nin söyleşi programları devam ediyor.

Çorum Türk Ocakları tarafından iki haftada bir düzenlenen konferansların bu haftaki konuğu ODTÜ Öğretim Üyesi, eski ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektöre hemşehrimiz Prof. Dr. Ömer Turan olacak.

Türk Ocakları Çorum Şubesi Konferans Salonu’nda 30 Mayıs 20245 Cuma günü saat 20.00’de yapılacak olan konferansta Prof. Dr. Ömer Turan “1915 Ermeni Olayları, Çorum ve Ermeni Tehciri” konu başlığı altında katılımcıları bilgilendirecek.

Türk Ocakları tarafından yapılan açıklamada tüm Çorumlular söyleşiye davet edildi.

Editör: Haber Merkezi