Saz heyeti şu isimlerden oluşuyor: Tambur Nuri Sezikli, udlar Behiye Özeşer, Serpil Kadife, kemanlar Şahin Yalçın, Mithat Yağar, ney Nurullah Sağlamkaya, klarnet Gökhan Yıldır, kanun Sinan Altınbaş, klavye alt yapı Arif Sadeçolak, ritim sazlar Orhan Karaiba, Harun Şahin, Uğur Gülay, Ömer Özçatalbaş.

Konser Uşşak Peşrev’le başlayacak, Uşşak makamında “Esiri Zülfünüm” eseriyle ve “İrafa Fincan” isimli anonim türkü ile devam edecek.

Solist Seçil İme “Bir dünya yarattım”, Gönül Bayraktar “Gönül penceresi”, Behiye Özeşer “Madem ki gidiyorsun”, Uğur Tunçel “Şafak söktü yine”, Hüseyin Erdost “Dertli ne ağlayıp” isimli eserleri okuyacaklar.

Koro’nun seslendireceği “Bahriyelim güzelsin” ve “Sigaramın dumanı” isimli parçalardan sonra, Hikmet Şahin, “Şimdi sen bırakıp”, Can Ferhat Öztürk “Vurgun”, Özlem Demirtaş “Böyle ayrılık olmaz”, Tülay Kıvanç “Gül dudaklım”, Neslihan Aksoycuk “Mihrabım diylerek”, Şef Selda Erdost da “Ah aşk kapını çalar bir gün” diyecek.

Koro’nun “Benliyi aldım kaçaktan” ve “Kara bulutları kaldır aradan” türküleriyle program sona erecek.