Ulucami yanında bulunan Hasan Paşa Halk Kütüphanesi’nde bugün (16 Aralık 2025 Salı günü) saat 17.00’de düzenlenecek programda, Türk müziğinin köklü geleneği, estetik yapısı ve ritmik zenginliği öğretmenlerle buluşturulacak. Etkinlikte, Orhan Karaiba tarafından “Türk Makamları ve Usulleri” başlıklı bir sunum yapılacak.

Sunumda; Türk müziğinin düşünce dünyası, makamların duygusal karşılıkları ve usullerin müzikal yapıdaki belirleyici rolü, örnekler eşliğinde ele alınacak. Programın akademik içeriğinin ardından yapılacak mini konserle, sözlü ve sazlı icralar aracılığıyla Türk müziğinin kadim mirası katılımcılara canlı bir deneyim olarak sunulacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, etkinliğin öğretmenlerin sanatsal ve kültürel gelişimine katkı sağlamayı amaçladığını belirterek, Türk müziğinin ruhunu yakından tanımak ve müzikal bir yolculuğa çıkmak isteyen tüm öğretmenleri programa davet etti.

Muhabir: Haber Merkezi