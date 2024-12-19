Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025’te uygulanacak ücreti belirlemek için üç kez toplandı.

15 üyeden oluşan komisyonda işçileri TÜRK-İŞ, işverenleri Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor.

Görüşmelere bu yıl biri gazeteci dört asgari ücretli de katılıyor.

Üç toplantıda da rakam konuşulmamıştı.

Ağar: Rakam söylersek altından kalkamayız

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, bugün yapılan üçüncü toplantı sonrası ‘rakam’ı işverenden beklediklerini söylemişti:

“Biz parayı veren değiliz. Biz rakam söylersek bu işin altından kalkamayız. Artık milleti beklentiye sokmanın bir anlamı yok. Milletin beklentilerini ortaya koyup kamuoyuna açıklamaları lazım.

Komisyonun bunda büyük sorumluluğu var, hem hükümetimizin, Çalışma Bakanımızın hem işverenimizin hem de Türk-İş olarak bizim. Bu sorumluluğu şimdiye kadar taşıdık, bundan sonra da taşıyacağız. Rakamı gidin ya hükümete ya da işverene sorun.”

‘İnşallah tekrar bizi muhalif yapmazlar‘

Önümüzdeki haftayı işaret eden Ağar, AKP hükümetleri döneminde asgari ücretin altı kez oy birliğiyle belirlendiğini, 18 kez de muhalif olduklarını hatırlattı:

“İnşallah tekrar bizi muhalif yapmazlar. Dolayısıyla makul ölçülerde bir ücret getirirler ve o ücret, kabul edeceğimiz bir ücret olursa elbette ki ‘Tamam’ deriz. Aksi halde kabul etmeyeceğimiz bir ücret olursa elbette kabul etmeyiz.”

Atalay: Antidemokratik yapı

Türk-İş kararını değiştirdi ve ‘işçilerin talep ettiği asgari ücret’i 29 bin 583 lira olarak duyurdu.

Talebi Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay basın toplantısında açıkladı ve şöyle konuştu:

* Sabah 9.00’da bir toplantı yaptık, daha önce de toplantılar yaptık. Maalesef kamuoyu “Rakam açıklayın, Türk-iş neden açıklamıyor” diyor. Antidemokratik bir asgari ücret yapısı var. Hakem kurulu da aynı, 12 Eylül darbesinden kalma. Üç toplantıda bir rakam bekledik. Öyle bir noktadayız 2024 herkes için zor bir yıl. Asgari ücreti konuşacağız, şu an kamu işçisi dahil tüm işçiler neredeyse asgari ücret alıyor. Asgari ücret geçim ücreti oldu.

‘Asgari ücretli arkadaşı olmayan adamlar bile bizi karalıyor’

* Bir miting yaptık, orada asgari ücretlilere, kamu işçilerine söz verdik. Asgari ücretliler durumlarını komisyonda birinci ağızdan anlattı. Kira, pazar fiyatları ortada. Bu insanlar bu ücretle bir hafta geçinemediklerini anlattı. Bugün umut ediyorduk ama rakam vermesi gerekenler vermiyor. Öyle bir noktaya geldik ki asgari ücretli arkadaşları olmayan adamlar bile bizi karalıyor.

‘Madem öyle herkesi mutlu edecek bir ücret açıklayın’

* Sayın Mehmet Şimşek “Ülke iyiye gidiyor” diyor madem öyle herkesi mutlu edecek bir ücret açıklayın. Elimizden 28 bin liradan 36 bin liraya kadar rakamlar var.

‘Asgari ücret talebimiz 29 bin 583 lira’

* Asgari ücretli işçiler olarak talebimiz asgari ücreti yüzde 45 enflasyon oranı üzerine refah payı eklenerek yapılmasını talep ediyoruz. Asgari ücret talebimiz 29 bin 583 liradır.

‘Oturup susuyorlar. Talebimiz bu olmazsa masada olmayız’

* Toplantıdan hiçbir izlenim edinmedik, gelip oturup susuyorlar. Bizim talebimiz bu. Olursa olur, olmazsa masada olmayız.

