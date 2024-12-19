El sanatları dalında devlet sanatçısı unvanını almış sanatçıların yanı sıra Çorumlu sanatçıların da eserlerini sergilediği Geleneksel El Sanatları Festivali’nin açılışı Çorum Belediyesi Mehter Takımı’nın dinletisi ve Belediye Gençlik Spor Kulübü Halk Oyunları Ekibi’nin folklor gösterisiyle başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Çorum Belediyesi’nin tanıtım videolarının izlendiği törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, bakanlık olarak geleneksel el sanatlarının yaşatılmasına yönelik etkinliklere özel önem verdiklerini söyledi.



Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise Bedesten’in ilk kez bir festivale ev sahipliği yaptığını belirterek, “Tarihimiz, medeniyetimiz, kültürümüz çok kıymetli. Bu kıymeti yarına taşıyamazsak yaşayan miras olmaz, ölü miras olur. Medeniyetimizi ve mirasımızı yaşatmak istiyoruz. 8 bin yıllık tarihi geçmişiyle birçok farklı medeniyete ev sahipliği ve başkentlik yapmış olan Çorum’u tıpkı Yunus Emre gibi, Mevlana gibi, Hacı Bektaş gibi ilmek ilmek dokumaya devam edeceğiz” dedi.

Vali Ali Çalgan da yaptığı konuşmada milletleri birbirinden ayıran en önemli değerlerin başında kültürel değerler geldiğini ifade ederek, kültürel değerler içerisinde el sanatlarının yerinin ise apayrı olduğunu kaydetti. Çalgan, bu tür etkinliklerin geleneksel kültürlerin yarınlara aktarılmasına vesile olmasını temenni ederek konuşmasını sonlandırdı.

Yapılan konuşmaların ardından “el sanatları”nın sergilendiği eserlerin gezilmesi ile birlikte tören sona erdi.



Geleneksel El Sanatları Festivali açılış törenine Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu ile çok sayıda vatandaş katıldı.