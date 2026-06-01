Hitit Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Türk - İslam Sanatları Kulübü ile İmam Hatip Lisesi ve İlahiyat Fakültesi Kurma ve Koruma Vakfı (İMVAK) işbirliğiyle Geleneksel Türk El Sanatları Sergisi düzenlenecek.

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Çorum Belediyesi desteği ile düzenlenen etkinlik 3-5 Haziran 2026 tarihleri arasında İlahiyat Fakültesi Fuaye Alanı’nda gerçekleştirilecek.

Öğrencilerin kültürel mirası tanıması, koruması ve gelecek nesillere aktarmasına katkı sağlamak amacıyla organize edilen Geleneksel Türk El Sanatları Sergisi 3 Haziran 2026 günü saat 11.00’de açılacak.

Hat, Kalem İşi, Çini, Kaligrafi, Deri/Cilt, Tezhip, Ebru, Seramik, Pirografi, Tokat Baskısı, Telkari, Resim ve Revzen Sanatı olmak üzere 13 ayrı masa halinde düzenlenen etkinliklere katılacak kişilere uygulamayı deneyim fırsatı da sunulacak. 3 gün boyunca 11.00-18.00 saatleri arasında açık kalacak olan etkinlikte açılışın ardından protokol konuşmaları yapılacak.

Öte yandan İla9hiyat Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Candan Nemlioğlu onuruna vefa programı düzenlenecek. 3 Haziran 2026 günü saat 14.30’da Fuat Sezgin Konferans Salonu’ndaki etkinlikte konuşmaların ardından Prof. Dr. Candan Nemlioğlu’na armağan kitap takdim edilecek. Prof. Nemlioğlu’nun veda dersi ile devam edecek program kapsamında saat 19b00’da da Gala Yemeği düzenlenecek.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Bulut ve Türk –İslam Sanatları Kulübü Danışmanı Doç. Dr. Oktay Gündoğdu yaptıkları açıklamada vefa programı ve Geleneksel Türk El Sanatları Sergisi’ne tüm vatandaşları ve öğrencileri davet etti.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ