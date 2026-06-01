Çorum merkeze bağlı Karahisar köyünde kaybolduğu bildirilen iki küçük çocuk, ekiplerin çalışması sonucu çamura saplanmış halde sağ olarak bulundu.
Alınan bilgiye göre, Karahisar Köyü’nde çocukları kaybolan aile 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Bölgede çalışma başlatan ekipler, kayıp çocuklara çamura saplanmış halde ulaştı.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çocukların genel durumlarının iyi olduğu belirlendi.
Kayıp çocuklar ailelerine teslim edildi.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK