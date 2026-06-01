Çorum, 5-6-7 Haziran 2026 tarihlerinde önemli bir kültürel ve inanç buluşmasına ev sahipliği yapacak. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde gerçekleştirilecek “Rıza Şehri Alevi Canlar Buluşması”, zengin program içeriğiyle dikkat çekiyor.

AKADEMİK VE KÜLTÜREL PROGRAMLAR

Etkinliğin ilk günü olan 5 Haziran Cuma günü, saat 10.00’da akademik kongre açılışı ile başlayacak program, 12.00’de Çorum cem âşıkları dinletisiyle devam edecek. Gün boyunca çok sayıda aşığın sahne alacağı etkinlikte akşam saatlerinde konser programı düzenlenecek. İsmail Güçlü ve Nesimi Bilgin ile başlayacak konserler, Dertli Divani ve Erdal Erzincan – Mercan Erzincan dinletisiyle sürecek.

TEMSİLCİLER VE SİYASİLER KONUŞACAK

6 Haziran Cumartesi günü de saat 10.00’da akademik kongre ile başlayacak programda, Alevi örgütlerinin temsilcileri konuşmalar yapacak. Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Kültür Dernekleri ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği gibi önemli kurumların temsilcileri katılımcılarla buluşacak. Aynı gün siyasi parti genel başkanları ve temsilcilerinin de konuşmalar yapması bekleniyor.

AÇILIŞ VE CEM PROGRAMI

Program kapsamında saat 17.00’de Kadıncık Ana ve Pir Sultan Abdal heykellerinin açılışı gerçekleştirilecek. Akşam saatlerinde ise Hacı Bektaş Postnişi Veliyettin H. Ulusoy ve Dertli Divani ile muhabbet cemi düzenlenecek.

SANATÇILAR SAHNE ALACAK

Etkinlik süresince İlkay Akkaya, Erdal Erzincan, Mercan Erzincan, Dertli Divani, Gülcihan Koç ve Metin Karataş gibi önemli isimler sahne alarak katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak.

TÜM VATANDAŞLARA DAVET

Paneller, cem ibadetleri, konserler, gösteriler ve gün boyu açık olacak stantlarla zenginleşecek olan etkinliğe organizasyon yetkilileri tüm vatandaşları davet etti. “Alevi Canlar Buluşması”nın, birlik ve dayanışma ruhunu güçlendirmesi hedefleniyor.

Muhabir: Haber Merkezi